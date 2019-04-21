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AKP'den kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda sürpriz bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım ile İçişleri Bakanı Soylu'nun da katıldığı öğrenildi. Erdoğan'ın, kurmayları ile seçim sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı'na gitti. Programında yer almayan ziyarette, Erdoğan'ın sürpriz bir toplantı yaptığı da öğrenildi.

Toplantıya AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

YILDIRIM İLE ÖZHASEKİ DE AKP İL BAŞKANLIĞI'NDA

Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak AKP İstanbul İl Başkanlığı'na gitti. Erdoğan'dan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve İstanbul'un bazı ilçelerinin belediye başkanlarının AKP İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi.

Erdoğan'ın, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda kurmayları ile yapacağı toplantıda seçim sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.

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