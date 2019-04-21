U11’lerden futbol şov!..

Futbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen U-11 Futbol Ligi maçlarında heyecan yaşanıyor. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan 7 karşılaşmada 42 gol atıldı.

KAĞITÇI’DA 12 MAÇ OYNANDI…

Cumartesi ve pazar günleri oynanan U-11 Futbol Ligi maçlarında heyecan devam ediyor. Mehmet Ali Kağıtçı’da oynanan 7 karşılaşmada minik futbolcuların ortaya koyduğu mücadelene sporcu velileri de ortak oluyor. C ve D Grubu’nda oynanan 7 karşılaşmada, bazı takımlar ikinci ve üçüncü maçlarına çıktı. Karşılıklı olarak 42 gol atılırken, favori takımlar maçlarını kazanmayı başardı. İki ayrı sahada, soğuk ve yağmurlu havada oynanan karşılaşmalarda, miniklerin mücadelesi kıran kırana geçti.

YENİŞEHİR BAĞÇEŞME’YE GOL YAĞDIRDI…

U-11 Ligi C Grubu’nda oynanan dört karşılaşmada heyecan yaşandı. Grubun ilk mücadelesinde şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Kocaelispor, konuk ettiği İzmit Erenlerspor’u 10-0 mağlup ederken, günün diğer mücadelesinde Kocaeli Yenişehirspor ile Bağçeşme arasındaki mücadelede, rakibini 7-1 gibi farklı mağlup eden Kocaeli Yenişehirspor, rahat galibiyet elde etti. İzmit Belediyespor, konuk ettiği Kireçocakları’nı 4-0 ve grubun son maçında Kocaeli 1937 Sekaspor, Kandıra Çağdaşspor’u 6-1 gibi farklı skor ile mağlup etti.

MAÇLAR KIRAN KIRANA GEÇİYOR

Kıyasıya bir mücadele içinde oynanan U-11 D Grubu’ndaki üç karşılaşmadan biri berabere biterken, iki karşılaşmada favori takımlar üç puana kavuşan ekipler olmayı başardı. Grubun ilk mücadelesinde Kocaeli Okanspor, güçlü rakibi İzmit Futbol Kulübü karşısında iyi bir mücadele vermesine, rağmen sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Günün ikinci maçında Yeni Kandıraspor ile İzmit GB karşılaştı. Çekişmeli geçen maçı 4-2 kazanan İzmit GB oldu. Son maçta Kullarspor ile 41 Futbol Kulübü arasındaki mücadeleyi 3-0 kazanan Kullarspor zafere ulaştı. N Ahmet AKAY

KOCAELİ YENİŞEHİR: 7

BAĞÇEŞMESPOR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (C grubu)

HAKEM: Zeki Talha Taşçı

KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: Furkan ***, Ali Akben **, İbrahim ***, Özer ** (Ayberk **), Sami *** (Yusuf ***), Ömer ***, Bedirhan *** (Affan **), Yavuz ***(Ahmet **)

BAĞÇEŞMESPOR: Doruk **, Efe ***, Esat **, Asaf **Murat **, Ege **, Eren **, Muhammet **

GOLLER: İbrahim, Sami, Emir (“), Yavuz (2), Bedirhan, Ömer (2), Efe (Bağçeşme)

İZMİT BELEDİYESPOR: 4

KİREÇOCAKLARISPOR: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (C grubu)

HAKEM: Onur Erkan

İZMİT BELEDİYESPOR: Abdullah ** (Ahmet**), Berat ***, Ömer ***, Burak **, Ahmet ***, Berkay ** (Ege *), Behlül ** (Sinan **), Kerem ** (Hakan **)

KİREÇOCAKLARISPOR: Efe **, Yasin **(Utku **), Mehmet ** (Eren **), Alperen **, Mustafa **, Yiğit **, Gökay **, Barış ** (Bilal )

GOLLER: Berat, Ömer, Ahmet, Hakan (İzmit Belediyespor)

YENİ KOCAELİSPOR: 10

İZMİT ERENLERSPOR: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (C grubu)

HAKEM: Onur Erkan

YENİ KOCAELİSPOR: Ömer ***, Furkan *** (Kerem **), Enes *** (Furkan ***), Ege ***, Tayyip ** (Tunahan **), Ensar *** (Yiğit **), İsmail ***(Ahmet **), Berat ***

İZMİT ERENLERSPOR: Çağdaş **, Salih **, Cevdet **, Yunus **, Salih Mert **, Fatih Birinci **, Ahmet **, Fatih Samet **

GOLLER: Ensar (2), Ege (2), Berat, Tunahan, Yiğit, Furkan, Kerem, Enes

KOCAELİ OKANSPOR: 2

İZMİT FUTBOL KULÜBÜ: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı D grubu

HAKEM: Zeki Talha Taşçı

KOCAELİ OKANSPOR: Kayra ***, Aliberk ***, Utku **, Tuna ** (Kılıç **), Ömer Faruk ***, Taha ***, Yusuf ***, Doğukan ** (Eyüp **)

İZMİT FUTBOL KULÜBÜ: Doruk ***, Ertuğrul ***, Samet **, Osman ** (Eyüp **), Mert ***, Ahmet ** (Arda **), Tuna **

GOLLER: Yusuf (2)(Okanspor) Tuna, Mert(İzmit FK)

YENİ KANDIRASPOR: 2

İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ: 4

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Fatih Dursun

YENİ KANDIRASPOR: Turgay **, Ensar **, Muhammet ** (Eren **), Ömer Faruk **, Fatih **, İlker ** (Furkan **), Nurettin ** (Arda **), Mehmet ***

İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ: Ege ***, Ege Genç ***, Ulaş **, Semih ***, Gürkan ** (Doruk **), Ahmet **, Kayhan ***, Yusuf ***

GOLLER:Ensar, Mehmet (Yeni Kandıra), Ege Genç, Kayhan, Yusuf (2)( İzmit GB)

KULLARSPOR: 3

41 FUTBOL KULÜBÜ: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Fatih Dursun

KULLARSPOR: Emir ***, Halil ***, Ahmet ***, Numan **, Furkan **, Melih ** (Hüseyin **), Samet ** (Mert **), Bekir **

41 FUTBOL KULÜBÜ: Emir **, Emir Burak **, Uras ** (Çınar *), Bilal **, Furkan Emir ***, Yiğit **, Samet

GOLLER: Halil (2), Bekir (Kullar)

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 6

KANDIRA ÇAĞDAŞSPOR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (C grubu)

HAKEM: Emre Can Kara

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Ensar ***, Gökmen *** (Ege **), Eyüp *** (Berk **), İrfan ***, Ensar Kaya ***, Halit ***, Ensar Muhammet *** (Rüzgar **)Bilal ***

KANDIRA ÇAĞDAŞSPOR: Kerim **, Boran **, K.Boran **, Doğan ***, Samet **, Ömer **, Yasin **, Berkay ** (Ertaç **)

GOLLER: Bilal (3), Ensar Kaya (2), Ensar Muhammet

ÇUBUKLU BALASPOR: 5

KANDIRA GBSPOR: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 B)

HAKEM: Emre Can Kara ***

ÇUBUKLU BALASPOR: Sefa ***, Eren ***, Fatih ***, Ömer ***, Mert ****, Enes ***, Melih ***, Efe Serik ***

KANDIRA GBSPOR: Tahsin **, Göktuğ ** (Egemen **), Doruk **, Rahmi **, Mustafa **, Burak **, Ahmet ***, Yasin **

GOLLER: Mert (3), Melih (1), Ömer 81)(Çubuklu Balaspor),Mustafa (1)(Kandıra GB spor)