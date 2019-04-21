Yıldız Kızlar Futbol Türkiye Şampiyonası’da fırtına gibi esen ve daha önce başka kulüpler adı altında bir çok Türkiye şampiyonlukları bulunan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü kızları, Bursa’daki ilk maçında Aydın 7 Eylül Gençlik Spor’u 2-0, 3. Tur’da da Manisa Soma’yı uzatmalar sonunda 2-1 mağlup ederek adını Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına yazdırmıştı. Kızlarımız çeyrek finalde Beşiktaş ile karşılaşacak. Bay Şampiyon Hasan Alemdar “Rakibimizin gücünü biliyoruz. Ancak Kocaeli olarak gücümüzü Beşiktaş karşısında da gösterip rakibimizi eleyeceğimize inanıyorum” dedi.
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Şampiyon kızlar, Kara Kartal’ı da yener!..
Şampiyon kızlar, Kara Kartal’ı da yener!..
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz