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Şampiyon kızlar, Kara Kartal’ı da yener!..

Şampiyon kızlar, Kara Kartal’ı da yener!..

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Yıldız Kızlar Futbol Türkiye Şampiyonası’da fırtına gibi esen ve daha önce başka kulüpler adı altında bir çok Türkiye şampiyonlukları bulunan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü kızları, Bursa’daki ilk maçında Aydın 7 Eylül Gençlik Spor’u 2-0, 3. Tur’da da Manisa Soma’yı uzatmalar sonunda 2-1 mağlup ederek adını Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına yazdırmıştı. Kızlarımız çeyrek finalde Beşiktaş ile karşılaşacak. Bay Şampiyon Hasan Alemdar “Rakibimizin gücünü biliyoruz. Ancak Kocaeli olarak gücümüzü Beşiktaş karşısında da gösterip rakibimizi eleyeceğimize inanıyorum” dedi.

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