Şampiyon kızlar, Kara Kartal’ı da yener!..

Yıldız Kızlar Futbol Türkiye Şampiyonası’da fırtına gibi esen ve daha önce başka kulüpler adı altında bir çok Türkiye şampiyonlukları bulunan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü kızları, Bursa’daki ilk maçında Aydın 7 Eylül Gençlik Spor’u 2-0, 3. Tur’da da Manisa Soma’yı uzatmalar sonunda 2-1 mağlup ederek adını Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına yazdırmıştı. Kızlarımız çeyrek finalde Beşiktaş ile karşılaşacak. Bay Şampiyon Hasan Alemdar “Rakibimizin gücünü biliyoruz. Ancak Kocaeli olarak gücümüzü Beşiktaş karşısında da gösterip rakibimizi eleyeceğimize inanıyorum” dedi.