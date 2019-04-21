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CHP'liler İmamoğlu için İstanbul'a akın etti

CHP Kocaeli İl Örgütü gelen yoğun talep üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Maltepe mitingi için ilimizden 22 araç ile ulaşım desteği sağladı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü bugün saat 14.00’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun düzenleyeceği Maltepe mitingine katılım için gelen yoğun talep üzerine Kocaeli’den araçlar kaldırdı. Günlerdir merakla beklenen büyük mitingin günü ve tarihi duyurulduktan sonra vatandaşlılar ve partililer CHP Kocaeli İl Örgütü ve ilçe örgütlerini adeta telefon yağmuruna tuttu.

BİN 200 KİŞİ GİTTİ

CHP Kocaeli İl yönetiminin kendi imkanları ile ile sağladığı ulaşım desteği sonucu 22 otobüs tutarak yaklaşık bin 200 kişiyle İstanbul’a hareket etti. CHP Kocaeli İl Başkan Vekili Korkut Öz, CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri ve ilçe başkanları büyük miting için saat 11.00’da eski Perşembe Pazarı Alanı’nda bir araya geldi. Ulaşım için ilçelere isim yazdıramayan vatandaşların otobüslerde yer bulamaması sonrasında mağduriyet yaşanmaması için ek araçlar tahsis edildi.

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