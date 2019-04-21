Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:11 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:28 TSİ

Eşi çalışmayanın maaşı artıyor!

KPDK'da masaya yatırılacak olan yeni tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine, her ay 344 lira ödenecek.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Memur sendikaları ve Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının, memur emeklilerine de ödenmesini istiyor.

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında, memurlara ve emeklilere yönelik pek çok talep ve konu masaya yatırılacak. Türkiye Emekliler Derneği, "kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin" çağrısı yaptı.
Memur sendikaları, bu ay yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında "memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de sürsün" demeye hazırlanıyor. Konu, KPDK'da karara bağlanmazsa, bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündemine taşınacak. Söz konusu talep hayata geçerse, diğer emekliler için de emsal bir karar olacak.
Eğer talep hayata geçerse, emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak. Memurlara her ay aile yardımı kapsamında, çalışmayan eş için ödenen tutar, aylık 278 lira 69 kuruş olacak.
Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65 lira 30 kuruşken, 6 yaş üstü için 32 lira 65 kuruş. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur, aylık 409 lira 29 kuruş aile yardımı alabiliyor.
Ödenen aile yardımı, zam dönemlerinde memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yükseliyor. Eğer emeklilere de aile yardımı uygulamaya geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343 lira 99 kuruş ek ödeme alabilecek.

Bugün 12:11 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı mask
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı
Cem Bialetti işçileri greve çıkıyor! mask
Cem Bialetti işçileri greve çıkıyor!
Ev kadınlarına emeklilik imkanı mask
Ev kadınlarına emeklilik imkanı
Dünya devi 15 bin 428 TL maaşla personel alacak mask
Dünya devi 15 bin 428 TL maaşla personel alacak
Dikkat! Böyle bir durumda istifa eden işçi tazminat alabilir mask
Dikkat! Böyle bir durumda istifa eden işçi tazminat alabilir
Otomoiller için kritik karar! 2022'de zorunlu olacak mask
Otomoiller için kritik karar! 2022'de zorunlu olacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi? mask
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi?
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı mask
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu mask
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu
Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu mask
Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok mask
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok
TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi mask
TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi

GALERİ

Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir mask
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir
Bahar nezlesinin şifası havlıcan mask
Bahar nezlesinin şifası havlıcan
5 dakikada bakın kaç para çaldılar mask
5 dakikada bakın kaç para çaldılar
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir mask
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı mask
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük mask
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL