Kırım ve Tataristanlı çocuklar 23 Nisan’ı kutladı

Kocaeli Kırım Tatarları Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kırım’dan 27, Tataristan’dan ise 21 çocuğu misafir etti. Çocukları 4 gün boyunca Kocaeli’de ağırlayacak olan dernek, çocukları Alikahya’da bulunan Hoşgör Pastanesi’nde ağırladı. Dernek Başkanı Zümran Aracı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen programa Kırım Dernekleri Federasyonu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve Kırım ve Tataristan’dan gelen yetkililer katıldı.
DÜNYA ÇOCUKLARI HER YIL KOCAELİ’DE
Programda konuşan Kırım Dernekleri Federasyonu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dünya ülkelerinden çocukları ilimizde ağırlıyor. Biz de her sene Kırım’dan çocuklarımızı bu program için Kocaeli’de buluşturuyoruz. Tataristan’dan çocuklarımız geldi. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramını hep birlikte kutlayacağız” ifadelerini kullandı. Ekin EKEN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz