İYİ Parti Kartepe'nin yeni yönetimi tanıtıldı

31 Mart yerel seçimleri öncesinde meclis üyeliği adaylığı için görevinden istifa eden eski İlçe Başkanı Musa Coşkun'un ardından Haluk Tamyüksel İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı olarak atanmıştı. Yeni yönetimi ve icrasını belirleyen Tamyüksel, listenin genel merkez tarafından onanmasının ardından yönetim ve icrasını kamuoyuna tanıttı. Kartepe Manzara Restoran’ta kahvaltılı gerçekleşen programa İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, yönetimi ve aileleri ve Meclis Üyeleri Fedai Yazıcı, Gülnur Ertuğral ve Kubilay Işık katıldı.
Algıyla mücadele ettik
Programda konuşan İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, “Kartepe’de Millet İttifakı Mustafa Kocaman’la değil Recep Tayyip Erdoğan ve Tahir Büyükakın’la yarıştı. Millet İttifakı üzerine çeşitli spekülasyonlar, haberler yapıldı, yayıldı. Listemizde HDP’li olduğu, meclise HDP’li sokacağımız algısı yapıldı. Bu algıyla mücadele ettik. Aslında başarılı bir saha çalışması yapıldı. Ama bu algıyı kıramadık” dedi.
130 bin insana dokunmaya devam edeceğiz
Başiskele ve Kartepe ilçelerinin iktidarın oy deposu olduğunu belirten Tamyüksel, “Biz düne dönük ne olabilirdi, bunun kritiğini yapıyoruz. 5 Sene sonra Kartepe’de yaşayan 130 bin insana dokunmaya devam edeceğiz. 3 ayda 5 ayda iktidarın gücünü Kartepe’de kırmak mümkün değil. Seçime 3 ay kala bir aday belirleyip, seçime bir iki ay kala bir ittifak modeli koyarak olmaz. Ne kadar çalışırsanız çalışın büyük bir başarı mümkün değil” dedi.
Karakadılar en doğru adaydı
Kartepe’de Millet İttifakının doğru aday çıkardığını söyleyen Tamyüksel, “Cumhur Karakadılar Kartepe’de en doğru adaydı. Kartepe’de yaşayan, geniş sülalesi olan, uzun yıllar muhtarlık yapmış, kooperatif başkanlığı yapmış, halkın içinden bir isimdi. Millet İttifakı olarak da Kartepe’de sürekli sahadaydık. Güzel bir çalışma yaptık. Adayımızla uyum içerisinde çalışma yürüttük. 24 Haziran’daki mevcut oylarımızı koruduk” dedi.
Başarılı olabileceğimize inanıyoruz
Sokakta hep seçim varken geliyorsunuz sözüyle karşılaştıklarını dile getiren Tamyüksel, “ Biz İYİ Parti Kartepe Teşkilatı olarak bunu kırmaya çalışıyoruz. Geçen hafta Kartepe’de sandık görevlilerimizi ve okul görevlilerimizi toplayıp teşekkür ettik. Onları Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızla buluşturduk. Güzel, keyifli bir akşam oldu. Yarın sandık görevlileri bulabilmek için onlara değer verdiğinizi göstermeniz gerekiyor. Bu eksiklikleri görebiliyoruz. Başarılı olabileceğimize inanıyoruz. Yarın bir seçim olsa tüm birimleri ile en hazır teşkilat İYİ Parti Kartepe Teşkilatıdır. Karşımızda daha hazır bir teşkilat yok” dedi.
Kartepe kentleşemedi
Kartepe’nin durumunu değerlendiren Tamyüksel, “Kartepe 2009 yılında beldelerin birleştirilerek bir ilçe haline getirilmiş. Fakat hala kentleşememiş bir bölgeyiz. Köyler mahalle olmuş ama mahalleleşememiş. İnsanlara maalesef tarım, hayvancılık yaptırılmıyor. İnsanların gideceği bir merkez yok. Sosyal, kültürel anlamda birçok eksiği bulunuyor. En önemlisi de ilçemizin hala bir hastanesi yok. İmar konusunda çok sıkıntılı bir konu haline geldi. Biz bu sorunların hepsini görüyoruz. Bundan sonraki süreçte Kartepe için insanlarımız için yönetimimizle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni Belediye Başkanı bir hukukçu, umarım hukuk ve adaleti yerine getirir” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN
YÖNETİM ASİL
Haluk Tamyüksel
Ahmet Yusuf
Ekrem Tarhan
Selçuk Gülcihan
Beyazit Yıldırım
Ferruh Özkal
Hüseyin Bekil
Tuğçe Öz
Şaban Şirin
Levent Salman
Özlem Yücel
Nilgün Taşdelen
İsa Doğan
Ozan Caner
Abdurrahman Kaya
Ekrem Aydın
Yasin Eşgin
Seyit Osman Akyüz
Serdar Hoşaslan
Engin Turanlı
Muhammed Aksakal
Banu Aykan
Ali Sarı
Nilay Uygun
Ömer Benlioğlu
Doğan İlter
Emrullah Turan
İsmet Kuzgun
Reha Çakar
Hülya Akçelik
Elif Battal
Ahmet Sarıoğlu
Serpil Gözel
YÖNETİM YEDEK
Recep Teber
Ali Osman Tekoğlu
Hülya Özdemir
Sercan Battal
Mert Gümüş
Hakan Aktaş
Hüseyin Özdemir
Mustafa Mutlu Sarı
Serdar Taktak
İCRA KURULU
Haluk Tamyüksel – Başkan
Banu Aykan- İlkçe Sekreteri
Serdar Hooşaslan- İlçe Muhasibi
Seyit Osman Akyüz- Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Hüseyin Bekil- Mahalli İdarelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Ahmet Yusuf- Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Engin Turanlı- Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Özlem Yücel- Basın Yayından Sorumlu Başkan Yardımcısı
Tuğçe Öz- Sosyal Medya ve Propagandadan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Serpil Gözel- Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı
Levent Salman- Gençlik Kollarından Sorumlu Başkan Yardımcısı
Nilay Uygun- STK ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Reha Çakar- Argeden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Emrullah Turan- Eğitim Kültür ve Sanattan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Muhammed Aksakal- Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Şaban Şirin- Temsil ve Protokolden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Ekrem Tarhan- Tarım ve Köylerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz