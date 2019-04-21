İYİ Parti Kartepe'nin yeni yönetimi tanıtıldı

31 Mart yerel seçimleri öncesinde meclis üyeliği adaylığı için görevinden istifa eden eski İlçe Başkanı Musa Coşkun'un ardından Haluk Tamyüksel İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı olarak atanmıştı. Yeni yönetimi ve icrasını belirleyen Tamyüksel, listenin genel merkez tarafından onanmasının ardından yönetim ve icrasını kamuoyuna tanıttı. Kartepe Manzara Restoran’ta kahvaltılı gerçekleşen programa İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, yönetimi ve aileleri ve Meclis Üyeleri Fedai Yazıcı, Gülnur Ertuğral ve Kubilay Işık katıldı.

Algıyla mücadele ettik

Programda konuşan İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, “Kartepe’de Millet İttifakı Mustafa Kocaman’la değil Recep Tayyip Erdoğan ve Tahir Büyükakın’la yarıştı. Millet İttifakı üzerine çeşitli spekülasyonlar, haberler yapıldı, yayıldı. Listemizde HDP’li olduğu, meclise HDP’li sokacağımız algısı yapıldı. Bu algıyla mücadele ettik. Aslında başarılı bir saha çalışması yapıldı. Ama bu algıyı kıramadık” dedi.

130 bin insana dokunmaya devam edeceğiz



Başiskele ve Kartepe ilçelerinin iktidarın oy deposu olduğunu belirten Tamyüksel, “Biz düne dönük ne olabilirdi, bunun kritiğini yapıyoruz. 5 Sene sonra Kartepe’de yaşayan 130 bin insana dokunmaya devam edeceğiz. 3 ayda 5 ayda iktidarın gücünü Kartepe’de kırmak mümkün değil. Seçime 3 ay kala bir aday belirleyip, seçime bir iki ay kala bir ittifak modeli koyarak olmaz. Ne kadar çalışırsanız çalışın büyük bir başarı mümkün değil” dedi.

Karakadılar en doğru adaydı



Kartepe’de Millet İttifakının doğru aday çıkardığını söyleyen Tamyüksel, “Cumhur Karakadılar Kartepe’de en doğru adaydı. Kartepe’de yaşayan, geniş sülalesi olan, uzun yıllar muhtarlık yapmış, kooperatif başkanlığı yapmış, halkın içinden bir isimdi. Millet İttifakı olarak da Kartepe’de sürekli sahadaydık. Güzel bir çalışma yaptık. Adayımızla uyum içerisinde çalışma yürüttük. 24 Haziran’daki mevcut oylarımızı koruduk” dedi.

Başarılı olabileceğimize inanıyoruz

Sokakta hep seçim varken geliyorsunuz sözüyle karşılaştıklarını dile getiren Tamyüksel, “ Biz İYİ Parti Kartepe Teşkilatı olarak bunu kırmaya çalışıyoruz. Geçen hafta Kartepe’de sandık görevlilerimizi ve okul görevlilerimizi toplayıp teşekkür ettik. Onları Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızla buluşturduk. Güzel, keyifli bir akşam oldu. Yarın sandık görevlileri bulabilmek için onlara değer verdiğinizi göstermeniz gerekiyor. Bu eksiklikleri görebiliyoruz. Başarılı olabileceğimize inanıyoruz. Yarın bir seçim olsa tüm birimleri ile en hazır teşkilat İYİ Parti Kartepe Teşkilatıdır. Karşımızda daha hazır bir teşkilat yok” dedi.

Kartepe kentleşemedi

Kartepe’nin durumunu değerlendiren Tamyüksel, “Kartepe 2009 yılında beldelerin birleştirilerek bir ilçe haline getirilmiş. Fakat hala kentleşememiş bir bölgeyiz. Köyler mahalle olmuş ama mahalleleşememiş. İnsanlara maalesef tarım, hayvancılık yaptırılmıyor. İnsanların gideceği bir merkez yok. Sosyal, kültürel anlamda birçok eksiği bulunuyor. En önemlisi de ilçemizin hala bir hastanesi yok. İmar konusunda çok sıkıntılı bir konu haline geldi. Biz bu sorunların hepsini görüyoruz. Bundan sonraki süreçte Kartepe için insanlarımız için yönetimimizle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni Belediye Başkanı bir hukukçu, umarım hukuk ve adaleti yerine getirir” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN

YÖNETİM ASİL

Haluk Tamyüksel

Ahmet Yusuf

Ekrem Tarhan

Selçuk Gülcihan

Beyazit Yıldırım

Ferruh Özkal

Hüseyin Bekil

Tuğçe Öz

Şaban Şirin

Levent Salman

Özlem Yücel

Nilgün Taşdelen

İsa Doğan

Ozan Caner

Abdurrahman Kaya

Ekrem Aydın

Yasin Eşgin

Seyit Osman Akyüz

Serdar Hoşaslan

Engin Turanlı

Muhammed Aksakal

Banu Aykan

Ali Sarı

Nilay Uygun

Ömer Benlioğlu

Doğan İlter

Emrullah Turan

İsmet Kuzgun

Reha Çakar

Hülya Akçelik

Elif Battal

Ahmet Sarıoğlu

Serpil Gözel

YÖNETİM YEDEK

Recep Teber

Ali Osman Tekoğlu

Hülya Özdemir

Sercan Battal

Mert Gümüş

Hakan Aktaş

Hüseyin Özdemir

Mustafa Mutlu Sarı

Serdar Taktak

İCRA KURULU

Haluk Tamyüksel – Başkan

Banu Aykan- İlkçe Sekreteri

Serdar Hooşaslan- İlçe Muhasibi

Seyit Osman Akyüz- Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Hüseyin Bekil- Mahalli İdarelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Ahmet Yusuf- Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Engin Turanlı- Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Özlem Yücel- Basın Yayından Sorumlu Başkan Yardımcısı

Tuğçe Öz- Sosyal Medya ve Propagandadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Serpil Gözel- Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı

Levent Salman- Gençlik Kollarından Sorumlu Başkan Yardımcısı

Nilay Uygun- STK ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Reha Çakar- Argeden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Emrullah Turan- Eğitim Kültür ve Sanattan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Muhammed Aksakal- Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Şaban Şirin- Temsil ve Protokolden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Ekrem Tarhan- Tarım ve Köylerden Sorumlu Başkan Yardımcısı