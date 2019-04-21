Karatepe, harakiri yaptı

OKAN, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maça hızlı başlayan Karatepe henüz 6.dakikada Hakan’ın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Yeşil Siyahlılarda ikinci gol Burak Kaan ile maçın 26. dakikasında geldi. İlk yarı da 2-0 sona erdi. İkinci yarıda sahada bambaşka bir Tavşanlı vardı. 60. dakikada günün başarılı isimlerinden Yunus attığı golle farkı 1’e indirdi. 6 dakika sonra Tavşanlı’da Okan gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇ SONU GERİLİM

Yine 66. dakikada ilk golün sahibi Yunus, 73’te de Hüseyin Alperen’in golleri ile Tavşanlı maçta bir anda 3-2 öne geçti. Kalan sürede skoru korumasını bilen Tavşanlı, küçük çaplı bir mucizeyi gerçekleştirdi ve 2-0’dan maçı 3-2 çevirerek rakibini saf dışı bıraktı. Maç sonunda gerilimli anlar yaşandı, Karatepe’den kaleci Birtan’ı sakinleştirmek kolay olmadı. N Ahmet AKAY

KARATEPE G.BİRLİĞİ: 2

TAVŞANLISPOR: 3

STAT: Derince (2.Küme Eleme)

HAKEMLER: Mustafa Çalışkan***, Keremşah Balbay***, Erdem Arslan***

KARATEPEGENÇLERBİRLİĞİ: Birtan***, Coşkun** (Hüseyin Eker**), Kerem***, Bedirhan**, Sefa**, Hikmet**, Ertuğ** (Yasin**), Yalçın**, Burak Kaan***, Nazif** (Ahmet**), Hakan***

TAVŞANLISPOR: Muhammet***, Serhat***, Erdem***, Onur**, Mustafa***, Şemsettin***, Erdi***, Hüseyin Alperen*** (Erhan**), Okan**, Doğan** (Hüseyin Uzun**), Yunus****

GOLLER: Hakan Dk.6, Burak Kaan Dk.26 (Kartepe), Yunus Dk.60 ve 66, Alperen Dk.73(Tavşanlı)

KIRMIZI KART: Okan Dk.66 (Tavşanlı)