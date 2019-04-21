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Şahane maçta turu Eşme geçti

2.Amatör Küme Futbol Ligi B Grubu’nu, Gültepespor’un ardından ikinci sırada tamamlayan Yeni Kandıraspor ile D Grubu’nu 3. sırada tamamlayan Eşmespor, Play-Off ilk tur maçında karşı karşıya geldi. Birbirinden güzel gollerin atıldığı maçı Eşmespor 3-1 kazandı ve turu geçen taraf oldu.

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BURAK TOPU ÇATALA ASTI

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maa etkili başlayan ekip Yeni Kandıra’ydı. Özellikle Gökhan Er ile sol kanatta etkili olan Kandıra temsilcisi Burak’ın muazzam golüyle 1-0 geçti. Başarılı futbolcu, ceza sahası dışından sol ayağı ile çektiği şut sonrası topu çatala gönderdi. Aynı futbolcu 5 dakika sonra, Gökhan da 7 dakika sonra Kandıra adına mutlak goller kaçırdı. 

FORVET DURDU STOPER KONUŞTU

Antalya’da turnuvada bulunan kalecisi ve yeni evlenen sağ bekinden yoksun maça çıkan Eşmespor’da ise kanat futbolcuları dikkat çekti. Özellikle Erdi, Abdullah ve Furkan, Eşme’de fark yaratan isimler oldu. Yakın mesafeden iki net gol kaçıran Eşme beraberlik golünü sol stoperi Ali Kemal ile buldu. Ceza sahası içinde yarı röveşata yarı vole karışımı golü ile parmak ısırtan Ali Kemal ilk yarının skorunu tayin etti: 1-1.

BİR JENERİKLİK GOL DE APO’DAN!..

İkinci yarıya Eşme hızlı girdi ve 56’da rakibin ceza sahası içinde elle oynaması nedeni ile kazanılan penaltıyı, günün etkili isimlerinden Erdi ağlara gönderdi: 2-1. Kaleci Ercan köşeyi doğru tahmin etse de topun ağlara gitmesini önleyemedi. Eşme’de Abdullah 60’da bir jeneriklik gole daha imza attı. Ceza sahası içinde topu yakalayan genç isim topu Ercan’ın üzerinden şandel diye tabir edilen bir vuruşla ağlara gönderdi: 3-1.

KANDIRA 10 KİŞİ KALDI

Kalan sürede Kandıra’nın baskısı gol getirmedi. Skoru korumasını bilen Eşme mücadeleyi 3-1 kazandı ve turu geçen taraf oldu. Maçın sonlarına doğru ve hakem Kadir Yılmaz’a sürekli itiraz eden Gökhan, kırmızı kart gördü ve Kandıra sahada 10 kişi kaldı. Öte yandan Yeni Kandıra tarafı, maç boyunca kendilerine küfür eden Gültepe taraftarını kınadıklarını belirtirken, Eşme tarafı da verdikleri destekten ötürü Gültepe taraftarına teşekkür etti. Erdem ÖVÜÇ 

EŞMESPOR: 3

YENİ KANDIRA: 1 

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Kadir Yılmaz****, Ayhan Özay****, Hakan Sarısoy****

EŞMESPOR: Mustafa**, Erdem**, Hasan***, Ali Kemal****, Abdullah****, Alim**, Başer** (Oğuzhan*), Erdi****, Abdullah****, Furkan***, Ümit*** (Dk. 53 Akın*)

YENİ KANDIRA: Ercan**, Ellez** (Berk*), Resul**, Uğur**, Semih**, Burak***, Güney**, Buğra* (Muhammed**), Hasan Ali**, Atakan**, Gökhan***

GOLLER: Dk. 44 Ali Kemal, Dk. 56 (P) Erdi, Dk. 60 Abdullah (Eşme), Dk. 17 Burak (Kandıra)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Gökhan (Kandıra)

 

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