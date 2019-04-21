Uygulamalarda 5 adet tabanca ele geçirildi

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipleri ve gece Kartalları olarak bilinen mahalle bekçileri 20-21 Nisan günlerinde yapmış oldukları ortak çalışmalarda toplam 5 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Uygulamalarda yoklama kaçağı 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken Turan Güneş Caddesi üzerinde ise ehliyetsiz ve alkollü araç kullandığı tespit edilen bir şahıs ise trafik ekiplerine teslim edildi. Nuri AKÇAHARMAN