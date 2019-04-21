İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipleri ve gece Kartalları olarak bilinen mahalle bekçileri 20-21 Nisan günlerinde yapmış oldukları ortak çalışmalarda toplam 5 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Uygulamalarda yoklama kaçağı 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken Turan Güneş Caddesi üzerinde ise ehliyetsiz ve alkollü araç kullandığı tespit edilen bir şahıs ise trafik ekiplerine teslim edildi. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 13:02 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 13:03 TSİ
Uygulamalarda 5 adet tabanca ele geçirildi
İzmit’te denetimlerini aralıksız sürdüren İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçilerinin ortak çalışması ile 5 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Yoklama kaçağı 2 kişi yakalanırken, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan bir şahıs trafik ekiplerine teslim edildi.
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Bugün 13:02 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz