Bıyık, şehit ailelerine Türk bayrağı hediye etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcalı vatandaşlarla bir araya geliyor. Şehit ailelerini ziyaret eden Bıyık, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Başkan Bıyık, sırasıyla Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Murat Tevlim ile Diyarbakır’da uğradığı hain saldırı sonucu şehit olan Şehit Polis Necdet Alıcı ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezi’nde şehit düşen Edip Zengin’in Darıca’daki ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehit ailelerinin acılarını paylaşan Bıyık, Türk Bayrağı hediye ederken her zaman yanlarında olacağının sözünü verdi. Şehit ailelerinin baş tacı olduğunu ifade eden Bıyık, “Sizler bize vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin emanetisiniz. Sizlerin sorunu bizim sorunumuzdur. Her zaman sizlerin yanınızda olacağım” dedi.