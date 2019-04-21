Ünal Aydın, Seymen öğrencileriyle buluştu

Gölcük Rotary Kulübü’nün katkıları ve Özel Seymen Interact Kulübü işbirliğiyle ile Seymen Eğitim Kurumları’nın konuğu olan ülkemizin önemli değerlerinden Prof. Dr. Ünal Aydın, Özel Seymen Anadolu Lisesi öğrencilerine kanserle ilgili bilgi verdi.

KANSERE DİKKAT

Okulun konferans salonunda düzenlenen program sonunda Anadolu Lisesi Müdürü Gülistan Tireli, yaptığı açıklamada, “Konu kanser, duyarlılık ve iyilik olunca ortak noktada buluştuğumuz insanlar var. “İyileştirmek, iyiliktir.” anlayışıyla hareket eden Sayın Prof. Dr. Ünal Aydın ve Gölcük Rotary Kulübü’ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz“ dedi.