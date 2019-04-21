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‘30x30 Resim Sergisi’ sanata doyurdu

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 41 Sanat Grubu işbirliğinde, ‘Dünya Sanat Günü 30x30 Resim Sergisi’ sanatseverlerle buluştu

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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 41 Sanat Grubu’nun Dünya Sanat Günü nedeniyle gerçekleştirdiği ortaklaşa çalışması neticesi ile hazırlanan ‘30x30 Resim Sergisi’  sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İzmit Tarihi Gar Binası Sergi Salonu’nda gerçekleşen sergiye İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, KOÜ Rektör eşi Ümmühan Hülagü, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Haşmet Batur, Şube Müdürleri Ahmet Özsağır, Hülya Özer,   Ayşe Dışpınar,  görsel sanatlar öğretmenleri ve çok sayıda davetli katıldı. 112 yetişkin ve 30 çocuk katılımcının yer aldığı sergide 350 eser görücüye çıktı. Leonardo da Vinci'nin doğduğu gün tüm dünyada, ‘Dünya Sanat Günü’ olarak kutlanıyor. 

25 NİSAN’A KADAR AÇIK

41Grubu’nun 175 sanatçı ile katıldığı sergide, sanatçıların eserlerini izleyen sanatseverlerin, sergiden son derece memnun kaldığı belirtildi. Sergiye katılan sanatçılar tarafından, “Emek vermek, verilen emeğe değer vermek, farkındalığı artırır. Farkındalık artarsa, vicdanlı bireyler oluşur. Sanatla uğraşanlar toplumları kalkındıracak olan yegâne insanlardır” vurgularının ön çıkarıldığı öğrenildi. 25 Nisan tarihine kadar açık olan serginin ilgi görmesi bekleniyor.

SERGİDE YER ALAN SANATÇILAR

  1. Adem Efe Ark
  2. Afet Görgün
  3. Ahmet Batmaz
  4. Ahmet Kemal Saral
  5. Aleyna Nazlı Sodacı
  6. Ali Özgür
  7. Ali Türkmen
  8. Aslıhan Peker Yücel
  9. Asya Merih Demiryol
  10. Aslı Özçelikçi
  11. Aygül Pekdemir
  12. Aynur Arslanpınar
  13. Aysel Manisa
  14. Aysel Savaşan
  15. Ayşe Aga
  16. Ayşegül Akın
  17. Ayşegül Kaya
  18. Ayşegül Işıkgör
  19. Ayşen Bostan
  20. Ayşen Gerek
  21. Ayşenur Karaboğa
  22. Ayşenur Yurtseven
  23. Bernis Hilal Polat
  24. Beyhan Kılıçkap
  25. Beyza Nur Çağlayan
  26. Binnaz Şentürk
  27. Birgül Özçelikci Taşören
  28. Burçe Işıl Ulusoy
  29. Canan Yıldırım
  30. Cemal Kılıç
  31. Cidal Hazar
  32. Çağla Akdülger
  33. Çiğdem Saç Kavrayan
  34. Deniz Yalçınkaya
  35. Didar Gülcan
  36. Dilara Kahraman
  37. Dilek Dal
  38. Dilek İlgen Özgür
  39. Dilek Sabahat Sucu
  40. Duygu Aksakal
  41. Eda Demirbek
  42. Elif Demir
  43. Emel Erkan Güray
  44. Emine Ergun
  45. Emine Sözer
  46. Emine Tüfekçioğlu
  47. Emine Yalılı
  48. Endam Susam
  49. Enis İnan
  50. Esra Yıldız
  51. Eylem Yılmaz
  52. Fatih Dilli
  53. Fatih Gülcan
  54. Fatmanur Bulut
  55. Fazilet Göktaş
  56. Filiz Kandemir Duran
  57. Filiz Kaya
  58. Filiz Payım
  59. Füsun Akdeniz Oruç
  60. Füsun Dur
  61. Gamze Akman
  62. Gamze Sezkin
  63. Gökhan Ersöz
  64. Gül İla
  65. Gülay Uluer
  66. Gülcan Özdemir
  67. Gülseren Esen
  68. Hacer Mildan Ömür
  69. Halime Topsoy
  70. Hanife Yolcu
  71. Havva Yıldız
  72. Hayat Kılıçkap Yıldız
  73. Hayrettin Şen
  74. Hazan Tanrıverdi
  75. Hilal Girgin
  76. Hülya İnaltekin
  77. Hülya Osan
  78. Hülya Şenova Usta
  79. İbrahim Cengiz
  80. İhsan Ertürk
  81. İkramettin Karaman
  82. İlkay Sekü
  83. İrem Kuru
  84. İsmail Erbaş
  85. İsmail İnce
  86. Kemal Avcı
  87. Kemal Savcı Fidan
  88. Kübra Dinler
  89. Medine Çapar
  90. Mehmet Korkmaz
  91. Mehmet Seçkin Bulduk
  92. Melike Asat
  93. Meral Zengin
  94. Meryem Nurcan Yolvercan
  95. Muzaffer Şener
  96. Nadir Soydan
  97. Nermin Yay Korde
  98. Neslihan Güldiken
  99. Nezahat Ayhan
  100. Nihal Dinç
  101. Nilay Görücü
  102. Nilüfer Oruç
  103. Nimet Tekin
  104. Nuray Cengiz
  105. Nurcan Çalışal
  106. Nurşen Türüng Tarkın
  107. Ozan Kökova
  108. Ödül Ece Kızıldağ
  109. Özge Aydın
  110. Özlem İlbay Çelik
  111. Öznur Bayır
  112. Pınar Kılbaş
  113. Rabia Karabulut
  114. Sabiha Handan Erat
  115. Seda Güneşdoğdu
  116. Sema Şanel
  117. Selma Tombaloğlu
  118. Serkan Salim Özler
  119. Serpil Karadağ
  120. Serpil Taşkın
  121. Sevda Soydan
  122. Sevil Bayraktar
  123. Sevinç Şentürk
  124. Sibel Güray Sağlam
  125. Sibel Erdem
  126. Songül Öktem
  127. Suvat Şimşek
  128. Şadiye İlhan
  129. Şenol Soydan
  130. Şerife Eroğlu
  131. Şeymanur Kabadayı
  132. Tevfik Kudu
  133. Tuğba Özgür
  134. Tülay Çelik
  135. Tülay Ökmen
  136. Ufuk Tekin
  137. Vehbiye Başkan
  138. Yılmaz Karacan
  139. Yunus Yılmaz
  140. Yurdanur Güray Demiryol
  141. Yusuf Kaya
  142. Zara Arslantaş
  143. Zehra Oral
  144. Zeliha Ertürk 

    ÇOCUK GRUBU

  1. Açelya Eda Ok
  2. Ada Armağan
  3. Altay Dora Şengözer
  4. Ata İlteriş Yolcubal
  5. Bengü Gökçen Yolcubal
  6. Beste Çelik
  7. Berrak Ecrin Özdemir
  8. Bilge Karen Çetin
  9. Burcu Gökmen
  10. Çağan Kaya Şengözer
  11. Defne Cibaroğulları
  12. Doğa Tekin
  13. Doruk Şener
  14. Duru Sözer
  15. Eda Tuana Ertürk
  16. Eylül Gülcan
  17. Gizem Yıldız
  18. Güleda Tepe
  19. Hazal Ravza Aslan
  20. Irmak Ada Karakurt
  21. İlkem Arslantaş
  22. Miray Okutan
  23. Nazlı Deniz
  24. Neslişah Ayhan
  25. Okyanus Aydın
  26. Öykü Cibaroğulları
  27. Sude Sevim
  28. Ülkem Arslantaş
  29. Zeynep Başol
  30. Zeynep Handan Ersöz
  31. Zeynep Şentürk

Bugün 14:51 TSİ - Kültür-Sanat

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