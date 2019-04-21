‘30x30 Resim Sergisi’ sanata doyurdu

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 41 Sanat Grubu’nun Dünya Sanat Günü nedeniyle gerçekleştirdiği ortaklaşa çalışması neticesi ile hazırlanan ‘30x30 Resim Sergisi’ sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İzmit Tarihi Gar Binası Sergi Salonu’nda gerçekleşen sergiye İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, KOÜ Rektör eşi Ümmühan Hülagü, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Haşmet Batur, Şube Müdürleri Ahmet Özsağır, Hülya Özer, Ayşe Dışpınar, görsel sanatlar öğretmenleri ve çok sayıda davetli katıldı. 112 yetişkin ve 30 çocuk katılımcının yer aldığı sergide 350 eser görücüye çıktı. Leonardo da Vinci'nin doğduğu gün tüm dünyada, ‘Dünya Sanat Günü’ olarak kutlanıyor.

25 NİSAN’A KADAR AÇIK

41Grubu’nun 175 sanatçı ile katıldığı sergide, sanatçıların eserlerini izleyen sanatseverlerin, sergiden son derece memnun kaldığı belirtildi. Sergiye katılan sanatçılar tarafından, “Emek vermek, verilen emeğe değer vermek, farkındalığı artırır. Farkındalık artarsa, vicdanlı bireyler oluşur. Sanatla uğraşanlar toplumları kalkındıracak olan yegâne insanlardır” vurgularının ön çıkarıldığı öğrenildi. 25 Nisan tarihine kadar açık olan serginin ilgi görmesi bekleniyor.

SERGİDE YER ALAN SANATÇILAR

Adem Efe Ark Afet Görgün Ahmet Batmaz Ahmet Kemal Saral Aleyna Nazlı Sodacı Ali Özgür Ali Türkmen Aslıhan Peker Yücel Asya Merih Demiryol Aslı Özçelikçi Aygül Pekdemir Aynur Arslanpınar Aysel Manisa Aysel Savaşan Ayşe Aga Ayşegül Akın Ayşegül Kaya Ayşegül Işıkgör Ayşen Bostan Ayşen Gerek Ayşenur Karaboğa Ayşenur Yurtseven Bernis Hilal Polat Beyhan Kılıçkap Beyza Nur Çağlayan Binnaz Şentürk Birgül Özçelikci Taşören Burçe Işıl Ulusoy Canan Yıldırım Cemal Kılıç Cidal Hazar Çağla Akdülger Çiğdem Saç Kavrayan Deniz Yalçınkaya Didar Gülcan Dilara Kahraman Dilek Dal Dilek İlgen Özgür Dilek Sabahat Sucu Duygu Aksakal Eda Demirbek Elif Demir Emel Erkan Güray Emine Ergun Emine Sözer Emine Tüfekçioğlu Emine Yalılı Endam Susam Enis İnan Esra Yıldız Eylem Yılmaz Fatih Dilli Fatih Gülcan Fatmanur Bulut Fazilet Göktaş Filiz Kandemir Duran Filiz Kaya Filiz Payım Füsun Akdeniz Oruç Füsun Dur Gamze Akman Gamze Sezkin Gökhan Ersöz Gül İla Gülay Uluer Gülcan Özdemir Gülseren Esen Hacer Mildan Ömür Halime Topsoy Hanife Yolcu Havva Yıldız Hayat Kılıçkap Yıldız Hayrettin Şen Hazan Tanrıverdi Hilal Girgin Hülya İnaltekin Hülya Osan Hülya Şenova Usta İbrahim Cengiz İhsan Ertürk İkramettin Karaman İlkay Sekü İrem Kuru İsmail Erbaş İsmail İnce Kemal Avcı Kemal Savcı Fidan Kübra Dinler Medine Çapar Mehmet Korkmaz Mehmet Seçkin Bulduk Melike Asat Meral Zengin Meryem Nurcan Yolvercan Muzaffer Şener Nadir Soydan Nermin Yay Korde Neslihan Güldiken Nezahat Ayhan Nihal Dinç Nilay Görücü Nilüfer Oruç Nimet Tekin Nuray Cengiz Nurcan Çalışal Nurşen Türüng Tarkın Ozan Kökova Ödül Ece Kızıldağ Özge Aydın Özlem İlbay Çelik Öznur Bayır Pınar Kılbaş Rabia Karabulut Sabiha Handan Erat Seda Güneşdoğdu Sema Şanel Selma Tombaloğlu Serkan Salim Özler Serpil Karadağ Serpil Taşkın Sevda Soydan Sevil Bayraktar Sevinç Şentürk Sibel Güray Sağlam Sibel Erdem Songül Öktem Suvat Şimşek Şadiye İlhan Şenol Soydan Şerife Eroğlu Şeymanur Kabadayı Tevfik Kudu Tuğba Özgür Tülay Çelik Tülay Ökmen Ufuk Tekin Vehbiye Başkan Yılmaz Karacan Yunus Yılmaz Yurdanur Güray Demiryol Yusuf Kaya Zara Arslantaş Zehra Oral Zeliha Ertürk

ÇOCUK GRUBU