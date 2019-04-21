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Çelik, öğrencileri ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İzmit 28 Haziran İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Saime Naz Umutlu, Emre Yazıcı ile öğretmenleri Mehri Danacı ve Okul Müdürü Sebahattin Kuk’u makamında kabul etti.

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Okul Müdürü Sebahattin Kuk, kabullerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Çelik’e teşekkürlerini sunarken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik de, öğrencilere 23 Nisan münasebetiyle hediyelerini verdi.

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