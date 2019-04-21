Başiskele’ye termal turizmi yatırımı yapılacak

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte önceki gün Başiskele Belediye Başkanlığı görevine seçilen Yasin Özlü’yü ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu. Ziyarette Bulut’un yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdurrahman Çuhadar, Ömer Efe, Yusuf Ziya Uludüz ve Yusuf Erenkaya da yer aldı.

SAĞLIK TURİZMİ

Başkan Bulut ziyarette, KOTO’nun son dönemde sağlık turizmi konusunda Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptığı görüşmeleri anlatırken, Termal Turizm yatırımlarının Başiskele’ye yönlendirilmesi için Başiskele Belediyesi ile işbirliği yapacaklarını belirtti.

“İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”

KOTO heyetinin ziyaretinden memnun oluğunu belirten Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü , ‘Başiskele termal su kaynağının birçok hastalık için şifa kaynağı olduğunu biliyoruz. Termal turizm yatırımlarımızın Başiskele’ye kazandırılması için Kocaeli Ticaret Odası ile işbirliği yapmaya hazırız ‘ dedi.