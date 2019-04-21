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Turizmde iç pazar "bayram" edecek

Turizmi canlandırmak için Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması hamlesi amacına ulaştı, rezervasyonlar büyük ivme kazandı

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Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bayram tatilinin uzatılmasının sektör için anlamlı olduğunu söyledi. Gelecek yıl blok tatillerin yeni yılla birlikte açıklanmasını temenni eden Ayık, "Ne kadar erken açıklanırsa insanların planlama yapması o kadar kolaylaşacak. Daha uygun alımlar yapma fırsatları olacak. Erken rezervasyon fırsatlarından da faydalanma imkanları olacak. Onun için dileğimiz, blok tatillerin yılın başında ilan edilmesidir." diye konuştu.

DOLULUK ORANI ARTACAK

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Alınan karardan sektör olarak son derece memnun olduklarını ifade eden  Ayık, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da okul tatillerinin bölgelere göre planlanması  konusunda talepleri olduğunu hatırlattı. Bu da açıklanırsa sektör  açısından son derece önemli olacağını, ciddi bir hareketlilik yapacağını kaydeden  Ayık, "Bayram tatili kararından sonra sektörde yüzde 20, 25'lere yaklaşan iş  hacmi olabilir. Bu sene iç pazardaki hareketliliği 10 milyon rakamlarına eriştirmek istiyoruz. 9 günlük tatil de sektör için çok önemli." ifadelerini kullandı.

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