Turizmde iç pazar "bayram" edecek

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bayram tatilinin uzatılmasının sektör için anlamlı olduğunu söyledi. Gelecek yıl blok tatillerin yeni yılla birlikte açıklanmasını temenni eden Ayık, "Ne kadar erken açıklanırsa insanların planlama yapması o kadar kolaylaşacak. Daha uygun alımlar yapma fırsatları olacak. Erken rezervasyon fırsatlarından da faydalanma imkanları olacak. Onun için dileğimiz, blok tatillerin yılın başında ilan edilmesidir." diye konuştu.

DOLULUK ORANI ARTACAK

Alınan karardan sektör olarak son derece memnun olduklarını ifade eden Ayık, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da okul tatillerinin bölgelere göre planlanması konusunda talepleri olduğunu hatırlattı. Bu da açıklanırsa sektör açısından son derece önemli olacağını, ciddi bir hareketlilik yapacağını kaydeden Ayık, "Bayram tatili kararından sonra sektörde yüzde 20, 25'lere yaklaşan iş hacmi olabilir. Bu sene iç pazardaki hareketliliği 10 milyon rakamlarına eriştirmek istiyoruz. 9 günlük tatil de sektör için çok önemli." ifadelerini kullandı.