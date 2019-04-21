AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili olarak, “Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Üzgünüm ve kızgınım. Geçmiş olsun. Şiddet dilinin sokakta fiili şiddet üretmesine şaşıracak değilim. Başta biz siyasiler olmak üzere herkesin sorumluluğu büyük. Hep birlikte Türkiye olmanın gereklerine odaklanmalıyız.” dedi.
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Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili AKP’den açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili AKP'den ilk açıklama yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz