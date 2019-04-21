Tatsız tuzsuz! “0-0”

İLK YARI SİLİK FUTBOL

İlk yarıda rakibi karşısında fazla bir varlık gösteremeyen Kocaelispor kalesinde de 2 önemli pozisyon verse de Adliyesporlu ileri uç elemanları topu kaleye göndermede beceri sorunu yaşadı. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. Teknik adam Galip Gündoğdu ikinci yarıda Burak Süleyman, Erkan’ın yerine oyuna dahil oldu.

ÜZDÜLER!

Burak’ın girmesi ile hareketlenen Kocaelispor, Sinan ve Hamza ile iki mutlak gol kaçırdı, Kemal’in topu direkten döndü. Maçın son bölümlerinde Ali Aydemir önemli pozisyonu harcadı ve maç 0-0 sona erdi. Gölcükspor’un son dakikada Buca ile berabere kaldığı haftada Kocaelispor’un düşmeme mücadelesi veren Adliyespor’u mağlup edememesi üzdü. Erdem ÖVÜÇ- Ahmet AKAY

MAÇTAN NOTLAR

GENÇLER ONURLANDIRILDI

Kocaelispor’da Bölgesel Gelişim Ligi’nde başarılı olan ve Elit B kategorisine yükselen U-19 takımı ile Kocaeli şampiyonu olan U-14 takımı maç öncesinde onurlandırıldı. Tek tek isimleri anons edilen gençlere hediyeleri verildi. Tribünler gençlerimizi hep birlikte alkışladı.

ENGELSİZ KOCAELİ İÇİN ÇAL

Kocaeli Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çok Sesli Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu, özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren lise öğrencileri ile müzik öğretmenlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen “Engelsiz Kocaeli İçin Çal” projesinin tanıtım videosu izletildi.

DEVRE ARASI HYUNDAI İ20 REKLAMI

Kocaelispor – Adliyespor maçının devre arasında Hyundai İ20 aracının reklamı izletildi.

HAVA SERİNDİ, İLGİ AZDI

Play-Off maçlarını bekleyen Kocaelispor’un Adliyespor maçı serin bir havada oynanırken, güneş kendisini yer yer gösterdi. Taraftar ise maça ilgisizdi.

BURAK SÜLEYMAN İKİNCİ YARIDA OYNADI

Cizrespor maçında sakatlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Burak Süleyman, Adliyespor maçının 18 kişilik kadrosunda yer aldı. İlk yarıda kanatlardan hiçbir üretim yapamayan Yeşil Siyahlılarda teknik adam Galip Gündoğdu ikinci yarıda, Erkan’ın yerine Burak Süleyman’a şans verdi.

JANDARMA 180 YAŞINDA

Jandarma teşkilatımızın 180. yılı nedeni ile hakemler ve iki takım futbolcuları maça pankartla çıktı. Kulüpler ve hakem camiası Jandarma teşkilatının 180. yılını kutladı.

DAKİKALAR...

MAÇ SONA ERDİ...

3 DAKİKA İLAVE EDİLDİ

Dk. 89: Kocaelispor savunmasında Ali Keten’in hatası sonucu Adliyespor’da Ali topu kazandı ve kaleci Volkan’ı karşısında gördü. Ali’nin şutu sağdan auta çıktı.

SARI KARTLAR: Dk. 34 Cevher, Dk. 79 Melih, Dk. 81 Mutlu (Adliye) Dk. 65 Onur (Kocaelispor)

Dk. 80: DİREKTEN DÖNDÜ! Kocaelispor’da Burak Süleyman sol kanattan serbest vuruş kullandı. Ali Keten’in kafa vuruşunda savunmadan seken top Kemal’e geldi. Kemal boş kaleye sol çaprazdan topu sol ayağı ile gönderdi. Sağ kale direğine çarpan top auta çıktı.

Dk. 75: Kocaelispor inanılmaz bir gol daha kaçırdı. Süleyman’ın sağdan yaptığı ortada Sinan topu yakın mesafeden kafa vuruşu sonrası auta gönderdi.

Dk. 76: Kocaelispor, Büyük Kerem ve Hamza çıktı, Rıza ve Küçük Kerem oyuna dahil oldu.

Adliyespor'da oyuncu değişikliği - FATİH SOMUNCU (Dk. 71 GÖKHAN YILDIZ)

Dk. 68: Kocaelispor yine gole yaklaştı. Sinan topla birlikte ceza sahasına soldan sokuldu. Sinan’ın sol ayağı ile çektiği şut üstten az farkla auta çıktı.

Dk. 65: Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Ceza sahasına hareketlenen Hamza topla buluştu ve kaleci Burak ile karşı karşıya kaldı. Hamza’nın sol ayağı ile kaleye gönderdiği top savunmanın müdahalesi ile soldan kornere çıktı.

Dk. 65: Kocaelispor Onur Öztonga sarı kart gördü.

Dk. 64: Kocaelispor’da Sinan’ın sağdan yaptığı ortada Melih’in hatası sonrası top Gökdeniz’e geldi. Gökdeniz müsait pozisyonda topu auta gönderdi.

BURAK SÜLEYMAN İKİNCİ YARIDA OYNUYOR

Cizrespor maçında sakatlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Burak Süleyman, Adliyespor maçının 18 kişilik kadrosunda yer aldı. İlk yarıda kanatlardan hiçbir üretim yapamayan Yeşil Siyahlılarda teknik adam Galip Gündoğdu ikinci yarıda Burak Süleyman’a şans verdi.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

Adliyespor oyuncu değişikliği: AHMET OLĞUN (Dk. 37 SERKAN ŞİRİN)

SARI KART: Dk. 34 Cevher (Adliye)

Dk. 28: Kocaelispor sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Uzak noktaya açılan topa Sinan vurdu ancak top farklı şekilde üstten dışarıya çıktı.

Gökdeniz maça solda, Erkan ise sağda başlamıştı. 20. dakika itibari ile iki futbolcu kanat değiştirdi.

Kocaelispor'da Burak Süleyman, Rıza ve Küçük Kerem ısınıyor.

Dk. 22: Adliye ekibi sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Yapılan ortada Ali'nin şutunda Volkan soluna uzanarak topu yakaladı.

Dk. 20: Adliyespor yine tehlikeli geldi. Ali'nin ceza sahası içinde kaleye göndermek istediği topa son anda Mesut hamle yaptı ve kritik bir pozisyonu önledi.

Dk. 16: Adliyespor, Kocaelispor yarı sahasında rahat paslar yaptı. Topu son olarak alan Ali’nin sağ çaprazdan çektiği şut sağdan dışarıya çıktı.

Dk. 8: Adliyespor net bir gol kaçırdı. Mesut orta sahada topu kaybetti. Mustafa topu kazandı ve ceza sahasına sokuldu. Ali Keten topu Mustafa’dan sökmek isterken faul bekledi. Karar çıkmayınca Mustafa bomboş kaldı. Mustafa’nın pası istediği gibi olmadı ve Kocaelispor savunması araya girdi.

Dk. 7: Kocaelispor taraftarı Antalyaspor lehine tezahürat yaptı.

Dk. 6: Kocaelispor'da Gökdeniz soldan topu ortaladı. Kaleci Burak'tan seken top boşta kaldı. Erkan boşta kalan topa yetişemedi.

Dk.2: Adliyespor’da Mustafa Serkan’ın şutunda top Volkan’da kaldı.

Maça Adlispor başladı

Maç başladı...

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR

ANKARA ADLİYE

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Bayram Başkan, Muhammed Yıldız, Burak Şamil Şad

SAAT: 15.30

HAVA: 12 derece - Kapalı

KOCAELİSPOR

Volkan Mert Korkmaz

Onur Öztonga

Kadir Öge

Ali Keten

Kemal Can Aydemir

Mesut Özdemir

Büyük Kerem

Erkan Gültepe

Gökdeniz Bayrakdar

Hamza Mutlu

Sinan Pektemek

ADLİYESPOR

Burak Cengiz

Mutlu İlengöz

Cevher Toktaş

Veli Ortakcı

Mustafa Koparan

Fatih Somuncu

Salih Sarıkaya

Hakan Akman

Erol Can Akdağ

Serkan Şirin

Ali Aydemir