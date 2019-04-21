Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya tepkiler artıyor

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkan Vekili Korkut Öz şu ifadeleri kullandı;

“Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari’deki terörle mücadele operasyonunda şehit düşen piyade er Yener Kırıkcı’nın Ankara’daki cenazesine katılmış ve bu cenazede bir grup provokatör tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğramıştır. Şehit ailesi ile bir yakınlığının olmadığı tespit edilen bu grubun genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelişinin haber alması ile aracın duracağı yerde beklemeye başladığı öğrenilmiştir.

Halkı Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı kin ve düşmanlığa sevk etmek amacı ile bugüne kadar kürsü başlarından yapılan açıklamalar, terör örgütleri ile ele ele sınırlarda halay çekenlerin, ele başları için protokol törenleri düzenleyenlerin ne hikmet ise ortaklıkları bittiğinde oy kaygısı taşımalarından dolayı hiç bir zaman bir araya gelmediğimiz terör örgütleri ile her söylemlerinde bizi yan yana gösterme çabalarının sonucudur bu saldırı.

Ana muhalefet partisinin liderine yapılan bu saldırı toplumu sürekli kutuplaştırmanın, yapılan çirkin ve iftira dolu söylemlerin sonucudur. Sadece saldırıyı gerçekleştirenler değil, bu saldırının yapılması için kürsü başından sürekli olarak hedef gösteren ve iftira dolu açıklama yapanlar asıl suçlulardır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 96 yıldır hiç bir zaman hiç bir terör örgütü ile yan yana gelmedik ve bundan sonra da asla gelmeyeceğiz. Genel başkanımıza yapılan bu alçakça saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyorum”