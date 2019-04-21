Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:39 TSİ- Siyaset G: Bugün 17:38 TSİ

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya tepkiler artıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da katıldığı şehit cenazesinde uğradığı hain saldırıya tepkiler çığ büyüyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkan Vekili Korkut Öz şu ifadeleri kullandı;

“Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari’deki terörle mücadele operasyonunda şehit düşen piyade er Yener Kırıkcı’nın Ankara’daki cenazesine katılmış ve bu cenazede bir grup provokatör tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğramıştır. Şehit ailesi ile bir yakınlığının olmadığı tespit edilen bu grubun genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelişinin haber alması ile aracın duracağı yerde beklemeye başladığı öğrenilmiştir.

Halkı Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı kin ve düşmanlığa sevk etmek amacı ile bugüne kadar kürsü başlarından yapılan açıklamalar, terör örgütleri ile ele ele sınırlarda halay çekenlerin, ele başları için protokol törenleri düzenleyenlerin ne hikmet ise ortaklıkları bittiğinde oy kaygısı taşımalarından dolayı hiç bir zaman bir araya gelmediğimiz terör örgütleri ile her söylemlerinde bizi yan yana gösterme çabalarının sonucudur bu saldırı.

Ana muhalefet partisinin liderine yapılan bu saldırı toplumu sürekli kutuplaştırmanın, yapılan çirkin ve iftira dolu söylemlerin sonucudur. Sadece saldırıyı gerçekleştirenler değil, bu saldırının yapılması için kürsü başından sürekli olarak hedef gösteren ve iftira dolu açıklama yapanlar asıl suçlulardır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 96 yıldır hiç bir zaman hiç bir terör örgütü ile yan yana gelmedik ve bundan sonra da asla gelmeyeceğiz. Genel başkanımıza yapılan bu alçakça saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyorum”

attachment-307565-1-2c0d29c52221bac51cc198d3c66fe52f-1555849865-1555850400.jpg?

Bugün 15:39 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Hürriyet: Tahir başkanla sıkıntı yaşamayız mask
Hürriyet: Tahir başkanla sıkıntı yaşamayız
Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili AKP’den açıklama mask
Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili AKP’den açıklama
Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırı mask
Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırı
İmamoğlu: Kişilere, partilere, derneklere, vakıflara hizmet yok kardeşim mask
İmamoğlu: Kişilere, partilere, derneklere, vakıflara hizmet yok kardeşim
Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya tepkiler artıyor mask
Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya tepkiler artıyor
İzmit Meclisi'nde komisyonlar belli oldu mask
İzmit Meclisi'nde komisyonlar belli oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi? mask
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi?
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı mask
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu mask
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu
Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu mask
Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok mask
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok
TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi mask
TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi

GALERİ

Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler... mask
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler...
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir mask
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir
Bahar nezlesinin şifası havlıcan mask
Bahar nezlesinin şifası havlıcan
5 dakikada bakın kaç para çaldılar mask
5 dakikada bakın kaç para çaldılar
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir mask
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı mask
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL