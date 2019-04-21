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23 Nisan çocukları "Komando" oldu

11. Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali alanına Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kurulan askeri pentatlon standı çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 11. Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali Büyükşehir Uluslararası Fuar Merkezinde başladı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının kurduğu askeri pentatlon ve parkurların bulunduğu stant çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Parkuru tamamlayan çocuklara temsili komando sertifikası takdim edildi.

PARKURA BÜYÜK İLGİ

Kurulan askeri pentatlon alanında askerler tarafından çocuklara Jandarma yeleği ve kask takıldı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile birlikte çocuklar fileli tırmanma alçak sürünme tırmanma duvarı kanaldan geçme denge karşıdan karşıya iple geçme parkurlarını tamamlamak için birbirleri ile yarıştı.

KOMANDO SERTİFİKASI VERİLDİ

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının açtığı standı ziyaret eden miniklere jandarma temalı 3 bin adet şapka 3 bin adet bayrak 3 bin adet kalem ve parkuru başarıyla tamamlayan 3 bin çocuğa temsili komando sertifikası takdim edilecek

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