Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:03 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:06 TSİ

Bakan Pekcan duyurdu... Yarın başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk lirası ile ihracat yapan KOBİ'lere TL kredisi imkanı sağlayan Eximbank, KOBİ dışı firmalara da TL kredi kullandırılmasına yarın itibarıyla başlayacak" dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ticaret Bakanı Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda, yerel para birimleri üzerinden ticaretin geliştirilmesi konusunda önemli çabalar sarf edildiğini hatırlattı. Türkiye'nin ihracatında Türk lirasının payının 2018 yıl sonu itibarıyla yüzde 4,5 seviyesindeyken, bu yılın ilk 2 ayında toplam ihracatın yüzde 4,8'i seviyesine yükseldiğine dikkat çeken Pekcan, Türk Eximbank'ın pozitif ayrımcılık yapıp, ihracatçı KOBİ'lere piyasa faizlerine göre cazip faiz oranlarıyla TL kredi sağlamaya devam ettiğini kaydetti.

Bankanın 2017 yılının Ağustos ayında Türk lirası kaynaklarını KOBİ'lere kanalize ettiğini belirten Bakan Pekcan, bu çerçevede KOBİ'lere 2017'de 2,1 milyar lira, 2018 yılında ise 7,7 milyar lira olmak üzere toplamda yaklaşık 10 milyar lira ilave kredi desteği sağladığını kaydetti. Pekcan, söz konusu desteğin, 2019 yılında da artarak, devam edeceğini vurguladı.

bakan-pekcan-eximbank-kobi-disi-firmalara-tl-kredi-kullandirilmasina-baslayacak-1555847131436.jpeg&mw=750

YEREL PARALARLA TİCARETE KATKI

Bakan Pekcan, gelecek dönemde yerel paralarla ticaretin önemi ve artış potansiyeli dikkate alınarak, Türk Eximbank tarafından sağlanan TL kredi imkanının çeşitlendirilmesi ve artırılmasının planlandığını belirtti. Türk lirası ile ihracat yapan KOBİ'lere TL kredisi imkanı sağlayan Eximbank'ın KOBİ dışı firmalara da TL kredi kullandırılmasına yarın itibarıyla başlayacağını kaydeden Bakan Pekcan, "Bu amaçla Türk lirası ile ihracat yapan KOBİ'lere yönelik mevcut TL kredi programı devam edecek olup, KOBİ dışı firmalar için ise 1 yıl vadeli, TCMB günlük ağırlıklı ortalama fonlama faizi baz alınarak belirlenecek faiz oranı ile 6 ayda bir faiz ödemeli olarak daha önce nisan ayında başlayacağımızı duyurduğumuz yeni bir kredi programı 22 Nisan 2019 itibarıyla devreye alınacaktır. Bu imkanın yerel paralarla ticaretin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Bugün 16:03 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor! mask
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor!
Bakan Pekcan duyurdu... Yarın başlıyor mask
Bakan Pekcan duyurdu... Yarın başlıyor
Cem Bialetti işçileri greve çıkıyor! mask
Cem Bialetti işçileri greve çıkıyor!
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı mask
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı
Ev kadınlarına emeklilik imkanı mask
Ev kadınlarına emeklilik imkanı
Otomoiller için kritik karar! 2022'de zorunlu olacak mask
Otomoiller için kritik karar! 2022'de zorunlu olacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi? mask
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi?
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı mask
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu mask
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu
Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu mask
Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok mask
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok
TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi mask
TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi

GALERİ

Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler... mask
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler...
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir mask
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir
Bahar nezlesinin şifası havlıcan mask
Bahar nezlesinin şifası havlıcan
5 dakikada bakın kaç para çaldılar mask
5 dakikada bakın kaç para çaldılar
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir mask
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı mask
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL