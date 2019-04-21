AKP'li Güney, muhtarlarla buluştu

Tebrik ziyaretlerinden sonra da her vakit muhtarlarla olan iletişimlerinin üst düzeyde olacağını söyleyen Güney “Muhtarlarımızı hiçbir vakit yalnız bırakmayacağız, yerel yönetimlerde karşılaştıkları güçlükleri aşmalarında en büyük destekçileri olacağız” dedi.
Biz Muhtarları Cumhurbaşkanlığı makamında ağırlamış bir iktidarız.
İlçe Başkanı Av. Ali Güney “Ak Parti iktidarı ile beraber önem ve itibarının daha da arttığı muhtarlık makamını Cumhurbaşkanlığı makamında ağırlayan bir iktidarın yereldeki müntesipleri olarak bizlere Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşımını örnek almak, bu yaklaşımı İlçe bazlı da sürdürmek düşer. İzmit Belediyesi Meclisindeki yetkimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle, İktidarımızdan aldığımız güçle her daim muhtarlarımızın yanında olacak, gelecek makul taleplerin ilk adresi olarak kendilerine destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz