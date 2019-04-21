Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:21 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:24 TSİ

AKP'li Güney, muhtarlarla buluştu

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası seçilerek mazbatalarını alan muhtarları ziyaret ediyor. Ziyaretleri bölge bölge planlı bir şekilde yapacağını söyleyen Güney ziyaretlerine Kuruçeşme Bölgesinden başladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Tebrik ziyaretlerinden sonra da her vakit muhtarlarla olan iletişimlerinin üst düzeyde olacağını söyleyen Güney “Muhtarlarımızı hiçbir vakit yalnız bırakmayacağız, yerel yönetimlerde karşılaştıkları güçlükleri aşmalarında en büyük destekçileri olacağız” dedi.

Biz Muhtarları Cumhurbaşkanlığı makamında ağırlamış bir iktidarız.

İlçe Başkanı Av. Ali Güney “Ak Parti iktidarı ile beraber önem ve itibarının daha da arttığı muhtarlık makamını Cumhurbaşkanlığı makamında ağırlayan bir iktidarın yereldeki müntesipleri olarak bizlere Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşımını örnek almak, bu yaklaşımı İlçe bazlı da sürdürmek düşer. İzmit Belediyesi Meclisindeki yetkimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle, İktidarımızdan aldığımız güçle her daim muhtarlarımızın yanında olacak, gelecek makul taleplerin ilk adresi olarak kendilerine destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

whatsapp-image-2019-04-21-at-162122.jpeg?whatsapp-image-2019-04-21-at-162126.jpeg?whatsapp-image-2019-04-21-at-162125.jpeg?whatsapp-image-2019-04-21-at-162125-1.jpeg?whatsapp-image-2019-04-21-at-162124.jpeg?whatsapp-image-2019-04-21-at-162123-1.jpeg?

Bugün 16:21 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Hürriyet: Tahir başkanla sıkıntı yaşamayız mask
Hürriyet: Tahir başkanla sıkıntı yaşamayız
Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili AKP’den açıklama mask
Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili AKP’den açıklama
Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırı mask
Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırı
İmamoğlu: Kişilere, partilere, derneklere, vakıflara hizmet yok kardeşim mask
İmamoğlu: Kişilere, partilere, derneklere, vakıflara hizmet yok kardeşim
Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya tepkiler artıyor mask
Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya tepkiler artıyor
İzmit Meclisi'nde komisyonlar belli oldu mask
İzmit Meclisi'nde komisyonlar belli oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi? mask
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi?
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı mask
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu mask
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu
Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu mask
Dikkat! O yola 3 adet radar koyuldu
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok mask
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok
TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi mask
TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi

GALERİ

Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler... mask
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler...
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir mask
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir
Bahar nezlesinin şifası havlıcan mask
Bahar nezlesinin şifası havlıcan
5 dakikada bakın kaç para çaldılar mask
5 dakikada bakın kaç para çaldılar
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir mask
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı mask
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL