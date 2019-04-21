AKP'li Güney, muhtarlarla buluştu

Tebrik ziyaretlerinden sonra da her vakit muhtarlarla olan iletişimlerinin üst düzeyde olacağını söyleyen Güney “Muhtarlarımızı hiçbir vakit yalnız bırakmayacağız, yerel yönetimlerde karşılaştıkları güçlükleri aşmalarında en büyük destekçileri olacağız” dedi.

Biz Muhtarları Cumhurbaşkanlığı makamında ağırlamış bir iktidarız.

İlçe Başkanı Av. Ali Güney “Ak Parti iktidarı ile beraber önem ve itibarının daha da arttığı muhtarlık makamını Cumhurbaşkanlığı makamında ağırlayan bir iktidarın yereldeki müntesipleri olarak bizlere Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşımını örnek almak, bu yaklaşımı İlçe bazlı da sürdürmek düşer. İzmit Belediyesi Meclisindeki yetkimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle, İktidarımızdan aldığımız güçle her daim muhtarlarımızın yanında olacak, gelecek makul taleplerin ilk adresi olarak kendilerine destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.