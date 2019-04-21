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Kocaeli’de 23 Nisan coşkusu festivalle yaşanıyor

Kocaeli’de 47 ülkeden gelen bin 100 çocuğun katıldığı 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, renkli dans gösterileri ile başladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, 47 ülkeden gelen bin 100 çocuğun katılımıyla başladı. Dünya ülkelerinin danslarıyla muhteşem bir açılışa sahne olan festival, tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verdi. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcıları Dursun Balaban ve Suat Yıldız, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Yeşildal, Gökmen Mengüç ile Alaeddin Alkaç, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı. Festival bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Protokol konuşmaları öncesinde sahne alan öğrenciler ülkelerinin yöresel danslarını sergilerken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydettiler. Çocukların ardından "Doğa, Yaşam ve Çevre" konulu film izletildi. Protokol konuşmalarının ardından da diğer ülke çocukları sırasıyla sahneye çıkarak gösterilerini sergiledi.

“Çocuklarınızın tanıştığı çocuklarla bağlarını koparmalarına izin vermeyin”

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Festivalin açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bizim çocuklarımız dünyadaki çocuklarla bugün tanışırlarsa bundan 20 sene sonra bambaşka bir dünya mümkün olur. Toplam 15 yıldır şehrimizin çocukları, dünyamızın çocukları ile bir araya geliyor. Bu vesileyle arkadaşlık ilişkileri kuruyorlar. Çocuklarınızın tanıştığı çocuklarla bağlarını koparmalarına izin vermeyin. Aralarındaki ilişkiler güçlenerek devam etsin. Buraya gelen yabancı çocukların aileleriyle de temaslarınızı devam ettirin. Siz buradan oraya gidin, onları da buraya davet edin. Onlar buraya gelsinler ve ülkemiz diğer ülkelerle bağlarını güçlendirerek dünyanın daha güzel bir yer olmasına vesile olsun. Ben bu çalışmalara katkı sağlayan tüm kamu kurumu ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Festivalin düzenlenmesine katkıda bulunan firmalara ödüllerinin takdim edilmesi ile sona eren törenin ardından protokol üyeleri, çocukların eğlenmesi amacıyla kurulan stantları ve eğlence alanlarını gezdiler. Onlarca standın bulunduğu alanda 23 Nisan’a kadar devam edecek olan festivalde çocuklar etkinliklerle ücretsiz bir şekilde eğlenme fırsatı bulurken, vatandaşlar da yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin dans gösterilerini izleyebilecekler.

Bugün 17:11 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

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