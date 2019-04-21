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AKP'li vekil de saldırıyı kınadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı şehit cenazesinde uğradığı saldırıyı AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz kınadı…

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Ankara’da katıldığı şehit cenazesinde ili saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan msaldırı ülke gündemine bomba gibi düştü. AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, saldırıyı kınayan bir mesaj yayımladı. Yılmaz, “Ankara Çubuk ilçesinde bir Şehid cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminde yapılan provakatif saldırıyı esefle kınıyorum. Şiddet asla bir protesto dili olmamalıdır. Birlik ve Beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu hassas süreçte, suhulet ve sağduyu ile hareket ederek olası provokasyonlara fırsat vermememiz gerekiyor. Biz Birlikte Türkiye’yiz” dedi.

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