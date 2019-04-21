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Göstericilere polis müdahalesi: 12 gözaltı

Gebze'de bulunan Gebze Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde toplanarak izinsiz eylem yapmak isteyen 11’i kadın 12 şahıs gözaltına alındı.

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Olay, Gebze'de bulunan Gebze Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevine giren cezaevindeki sanıklara destek amaçlı olarak bir grup cezaevi önünde toplandı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şahıslara bölgeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Şüphelilerin çağrılara yanıt vermemesi üzerine ekipler, gruba müdahale etti.

Ekiplerce 11’i kadın toplam 12 kişi gözaltına alındı. Geniş güvenlik önlemleri altında götürüldükleri Gebze Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan şahıslar daha sonra Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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