Yanan okulu baştan yarattılar

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki Atlıkonak İlkokulu’nda yangın çıkınca, okul kullanılamaz hale geldi. Okulun Anasınıf öğretmeni Sümeyra Demir ve öğrencileri okullarının yanmasından sonra mağdur oldu. Yangının çıktığı günün Anasınıfı öğretmeni Sümeyra Demir’in ilk iş günü olması da, genç öğretmen için zorlu bir sürecin ilk halkası oldu. Demir ve öğrencilerinin yardımına Körfez’de bulunan General Edip Bayoğlu İlkokulu ve Barbaros İmam Hatip Okulu ile Derince’de bulunan Pakmaya Abidin Pak Ortaokulu öğrencileri yetişti. Körfezli ve Derinceli çocuklar kolları sıvayarak, Şanlıurfa’daki kardeşleri için yardım toplamaya başladı. Kampanya da bir destek de Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden geldi.

KOLLARI SIVADI

Yangın sırasında okulda her şeyin yandığını ve kötü bir manzara ortaya çıktığını söyleyen öğretmen Sümeyra Demir, hemen harekete geçerek önceden görev yaptığı okullardan yardım istemeye başladı. Körfez’de ve Derince’de bulunan okullardan da yardım isteyen öğretmenin çağrısı karşılıksız kalmadı. Körfez’de bulunan General Edip Bayoğlu İlkokulu ve Barbaros İmam Hatip Okulu ile Derince’de bulunan Pakmaya Abidin Pak Ortaokulu Şanlıurfalı kardeşleri için yardım kolileri hazırladı.

ESKİSİNDEN İYİ OLDU

Yardım çağrıları karşılık bulunca hemen çalışmalara başlayan Sümeyra öğretmen öncülüğünde tüm sınıfın duvarları yeniden boyandı. Baştan düzenlenen sınıfa yer döşemesi yapılarak, yeni halı alındı. Okula çocuk oyun grupları, bilgisayar ve tepegöz getirildi. Bu sayede Atlıkonak Anasınıfı öğrencileri, keman ve bilgisayar ile tanışmanın heyecanını yaşadı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Daha önce Sakarya, Kocaeli ve Hakkâri’de öğretmenlik yapan Sümeyra Demir, Şanlıurfa’ya atandığında gördüğü manzaradan çok etkilendiğini ve okul için elinden geneli yaptığını söyledi. Demir, gerçekleştirdiği yoğun tempolu çalışma sonucunda 23 öğrencili sınıfı yeniden var etmeyi başardı. Kendisine verilen destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sümeyra öğretmen, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Körfez’de bulunan General Edip Bayoğlu İlkokulu, Barbaros İmam Hatip Okulu ve Derince Pakmaya Abidin Pak Ortaokulu’na teşekkür ettiğini duyurdu.