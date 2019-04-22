Palu ailesi korku filmi oluyor

Bu yıl 30’uncu kez düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali’nde Emin Alper’in yönetmenliğini yaptığı “Kız Kardeşler” filmi, Ankaralı sinemaseverlerden büyük ilgi gördü. Yoğun ilgi üzerine film için ikinci seans açıldı ve ardından Alper ile film ekibinden Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel ve Kayhan Açıkgöz izleyicilerin sorularını yanıtladı.

KORKU FİLMİ GELİYOR

Alper, dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin yarışmasında yapan ve geçen hafta İstanbul Film Festivali’nin ulusal yarışmasından En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil birçok ödülle dönen filmi hakkında konuştu. Alper, “Film Anadolu romantizmini yıkmaya mı çalışıyor mu?” sorusuna filmi bu amaçla yapmadığını belirterek,

“Bazı eleştirmen arkadaşlar bunu çok öne çıkardılar ve filmin taşra filmleriyle dalga geçen bir noktada olduğunu söylediler. O kadar değil. Öyle bir niyetim yok. Ancak bu film diğer taşra filmlerinden biraz farklı oldu galiba” dedi. Bir soru üzerine filmin hikâyesiyle kişisel bir bağı olduğunu söyleyen Alper, “Bu soruyu Berlin’de de çok sordular. Benim çocukluğum beslemelerle geçti. O dönemde her hali vakti yerinde ailenin evinde olurdu. Hep çok acıklı ve hüzünlü bulduğum pozisyondu, anlatmak bu filmde nasip oldu” diye konuştu. Seyircinin “Bir korku filmi çekseniz ne kadar güzel olurdu” sözlerine ise Alper, yeni projesiyle ilgili bilgi verdi:

“Bir projem var. Palu ailesini korku filmi yapacağım” dedi. Seyirciler özellikle filmde geçen akrebin özel bir anlamı olup olmadığı üzerine çeşitli sorular sordular. Emin Alper “Akrebin özel bir anlamı yok. Akrep kırsal kesimlerin en çok korktuğu hayvandır. Köydeki yaşamın zorluğunu ve korku dolu oluşunu hatırlatan bir imge.” dedi.

Söyleşilerin ardından Emin Alper ve film ekibinden Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel ve Kayhan Açıkgöz Ankaralı sinemaseverlerle sohbet etti. Ankara Film Festivali, 28 Nisan’a kadar devam edecek.

GÜNLERCE KONUŞULAN AİLE

Kocaeli, KÖrfez’de yaşayan Meryem Tanhal ve kızı Melike, 11 yıl önce kaybolmuştu. Havva Palu, 2018’de oğulları İsa ve Fatih ile birlikte bir televizyon programına katılmış ve kayıp kızı ve torununun bulunmasını istemişti. Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tahnal’ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmişti. Bunun üzerine Tütünçiftlik sahilinde arama yapılmış, ancak bir sonuca ulaşılamamıştı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Palu ailesinin evine baskın düzenlenmişti. Palu ailesinden 5 kişi ile damatları Tuncer ve eşi Emine Ustael, tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında, Palu ailesine yönelik hazırlanan iddianame Şubat 2019’da kabul edilmişti. Davanın ilk duruşması ise 8 Nisan’da yapılmıştı. Mahkeme heyeti, sanıkların akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istenmesine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Haziran’a ertelemişti. (Milliyet)