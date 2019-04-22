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Akar, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı unutmadı

CHP Milletvekili Haydar Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

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"Türkiye Cumhuriyeti, rastlantısal gelişmelerin değil, Büyük Önder Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ve aydınlık yarınlara ulaşmayı amaçlayan planlı düşüncelerini adım adım yaşama geçirmesi sonucu kurulmuştur. 

23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, bu süreçteki en önemli adımlardan biridir.

Atatürk, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ülkenin içine girdiği durumdan kurtarılması amacıyla başlattığı savaşımın, ancak ulusal birliğin sağlanması ve Türk Ulusu'nun yazgısına el koyması ile başarıya ulaşacağına inanmıştır. 

Gücünü Türk Ulusu'na güveninden ve sevgisinden alan Atatürk'ün, gerek hazırlık aşamasında, gerek savaş sırasında attığı tüm adımlar, Ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük tutkusundan ödün vermeyen ortak düşüncesini yansıtmaktadır. 

Esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan, milletin kanıyla, canıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü, çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Bu armağan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun simgesidir.

Büyük Önder Atatürk, TBMM'nin açıldığı 23 Nisan gününü barışın, sevginin, umudun, kardeşliğin ve aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan etmiştir. Çocuklarımıza aklın ve bilimin yol göstericiliğinde özgür ve yaratıcı bireyler olabilmeleri için gereken eğitim olanaklarını sağlamak çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel görevlerinden birisidir.

Bu duygularla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.

Bıraktığı eserleriyle gönüllerimizde yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu vatan için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha özlem, saygı ve minnetle anıyorum."

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