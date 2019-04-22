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Dolar haftaya yüksek başladı

Dolar/TL Cuma günü küresel piyasalarda Paskalya tatilinin hacimleri azaltmasının da etkisiyle 5.80'in üzerinde dalgalandıktan sonra bugün güne 5.83 civarında başladı.

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Bankacılar Paskalya tatilinin kısmen devam etmesi ve yarın Türkiye piyasalarında resmi tatil olması nedeniyle hacimlerin düşük kalabileceğini belirttiler. Dolar/TL saat 09.09 itibarıyla 5.8306/ 5.8340 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Siyasi gündemde ise Cuma günü başlayacak olan AKP’nin Kızılcahamam görüşmeleri izlenecek.

Reuters’da yerel seçimden bir gün sonra yayımlanan bir analizde yerel seçimlerin Ankara ve İstanbul’un da içinde yer aldığı bazı kritik büyükşehirleri AKP’nin kaybettiğine işaret etmesinin ardından, parti kaynakları sonuçların kabine ve parti genel merkezinde değişiklikleri gündeme getirebileceğini belirtmişlerdi.

Bu kapsamda 26-27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Kızılcahamam kampının sonuçları piyasada yakından takip edilecek.

PETROL FİYATLARI SERT YÜKSELDİ

Küresel piyasalarda ise Cuma günü kapalı olan ABD piyasalarında işlemler bugün tekrar başlayacak. Ancak İngiltere ve Avrupa piyasaları kapalı olacak. Petrol fiyatları ise ABD’nin İran’dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle sert yükseldi.

ABD’nin İran’ın petrol ithal eden ülkelere tanıdığı yaptırım muafiyetine son verdiğini bugün açıklaması bekleniyor. Buna göre aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler ithalatı kısa süre içinde durdurmaları halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.

MERKEZ’DEN BİLGİLENDİRME BEKLENİYOR

Piyasalarda Merkez Bankası rezervlerine yönelik belirsizlik ve bu belirsizliğin TL üzerindeki etkisi de kısmen sürüyor. Bankacılar TCMB rezervlerinde düşüş yaşanmasını “izaha muhtaç” olarak özetliyorlar ve sürece ilişkin TCMB’den bilgilendirme beklemeye devam ediliyorlar.

Dolar/TL ise geçen hafta Çin ekonomisinin beklenenden iyi bir performans gösterdiğine işaret eden veriler, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik kötümser beklentilerin nispeten azalması ve İstanbul’da Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve başlamasının da desteğiyle 5.7100’a kadar gerilemişti.

Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı ve rezervlere yönelik endişelerle yeniden 5.8504’e kadar yükseldi. Dolar/TL bu seviyeyi 23 Ekim’den beri gün içinde ilk kez geçen hafta gördü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 17.79 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilde ise Cuma günü spot kapanış yüzde 21.50 valörde son işlem yüzde 20.90 oldu.

REUTERS

Bugün 09:45 TSİ - Ekonomi

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