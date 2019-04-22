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Hürriyet: Bir can lazımsa veririz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde uğradığı saldırının ardından CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan’ın ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’te ziyaret ederek destek verdi.

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CHP milletvekilleri Haydar Akar, Tahsin Tarhan ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırının ardından genel merkeze giderek Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Hürriyet, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Bir canımız var, bu ülkenin bekası; çocuklarımızın mutluluğu için bir can lazımsa veririz. CHP Genel Merkezimizde, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanındayız” dedi.

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Yorumlar

(4)
04

Ayhan - O canı, işbirliği yaptığınız teröristler alıyor zaten. Hamaset kasacağınıza teröristlerle kucak kucağa olmaktan, siyonizmin maşası olmaktan vaz geçin önce

Yanıtla . 0Beğen 22 Nisan 15:07
03

ENGİN - hadi gözünüz aydın belediye kadrolarına pkk lıları yerleştirisiniz artık ne de olsa kankiniz

Yanıtla . 2Beğen 22 Nisan 11:55
02

ayhan - yürü be kim tutar sizi

Yanıtla . 3Beğen 22 Nisan 10:36
01

Murti - boş yapmaya gerek yok.

Yanıtla . 3Beğen 22 Nisan 10:05
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