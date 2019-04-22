Hürriyet: Bir can lazımsa veririz

CHP milletvekilleri Haydar Akar, Tahsin Tarhan ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırının ardından genel merkeze giderek Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Hürriyet, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Bir canımız var, bu ülkenin bekası; çocuklarımızın mutluluğu için bir can lazımsa veririz. CHP Genel Merkezimizde, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanındayız” dedi.