CHP milletvekilleri Haydar Akar, Tahsin Tarhan ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırının ardından genel merkeze giderek Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Hürriyet, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Bir canımız var, bu ülkenin bekası; çocuklarımızın mutluluğu için bir can lazımsa veririz. CHP Genel Merkezimizde, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanındayız” dedi.
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Hürriyet: Bir can lazımsa veririz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde uğradığı saldırının ardından CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan’ın ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’te ziyaret ederek destek verdi.
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Yorumlar
(4 )
Ayhan - O canı, işbirliği yaptığınız teröristler alıyor zaten. Hamaset kasacağınıza teröristlerle kucak kucağa olmaktan, siyonizmin maşası olmaktan vaz geçin önce
ENGİN - hadi gözünüz aydın belediye kadrolarına pkk lıları yerleştirisiniz artık ne de olsa kankiniz
ayhan - yürü be kim tutar sizi
Murti - boş yapmaya gerek yok.
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