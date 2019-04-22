Vekillerden Hürriyet'e tebrik ziyareti

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ile CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek Başkan Hürriyeti ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.
CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek İzmit Belediyesinin girişinde Gülümse İzmit Hürriyet geldi diyerek belediye personeliyle selamlaştığı buluşma sıcak ve samimi sohbetlerle ilerledi. Milletvekilliği döneminde aynı sıraları paylaşan arkadaşlarını yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hürriyet vekillik döneminde aynı sıralarda görev yaptığımız dava arkadaşlarımın ziyaretleri beni çok mutlu etti. Belediye Başkanlığı seçim sürecinde de onların bana olan inancı her zaman bana güç verdi. Ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz