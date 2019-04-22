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Vali Aksoy'un 23 Nisan mesajı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlandı.

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"Değerli Kocaeliler;

Sevgili Çocuklar;

Milli egemenliğimizin sembolü, kurtuluş mücadelemizin ve demokrasi tarihimizin en önemli kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. yılında gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm milletimize ve istikbalimizin yegâne teminatı olan çocuklarımıza kutlu olsun.

23 Nisan 1920 tarihinde açılan Gazi Meclis, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yokluklar ve güçlükler içinde Milli Mücadeleyi yönetmiş ve zaferlere taşımıştır.

99 yıl önce ortaya çıkan bu irade, İstiklal Savaşı’nı büyük bir kahramanlık ve kararlılıkla yürütmüş, vatan topraklarını işgalden kurtararak, sonsuza kadar yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştur.

İstiklal mücadelemizde eşsiz bir kahramanlık destanı yazan aziz milletimizin iradesini hayata geçirme yolunda sergilediği azim, başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine de ilham kaynağı olmuştur.

Sevgili Çocuklar;

Sizler, milletimizin umut çiçekleri, aydınlık yarınlarımızın güçlü kollarısınız. Bu bakımdan sizlerin sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeniz en büyük arzumuzdur.

Hedefimiz, sizleri özgürce düşünen, inisiyatif alabilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirebilmektir. Bunu başarabildiğimiz takdirde bugünün çocukları, yarının gençleri olarak sizler ülkemizin sadece zenginliği değil, dinamizminin ve değişen potansiyelinin kaynağı olacaksınız.

Bizlerde, ülkemizi geleceğe taşımaya yönelik sorumlu ve duyarlı çabalarınızda sizlere destek verecek ve her zaman yanınızda olacağız.

Sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, çağdaşlığa, bilime, teknolojiye açılan aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 Nisan sayesinde dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını tüm dünya çocukları ile paylaşmanın gururunu yaşıyorsunuz.

Sizleri çok seviyor ve sizlere güveniyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Meclis Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Milli Mücadeleye emeği geçmiş tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevgilerimi sunuyorum."

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