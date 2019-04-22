CHP liderine saldırıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na dün asker cenazesinde düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

‘Olayın faiillerinden O. S. Sivrihisar'da yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk ilçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri devam etmektedir. Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır’