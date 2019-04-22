Bu ağacın meyveleri sevgi veriyor

BU AĞACIN MEYVELERI SEVGI VERIYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11.si düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında ilimize gelen misafir ülke çocukları Doğal Yaşam Parkı Ormanyada oluşturulan Sevgi Ağacına ülke bayraklarının renklerinden oluşan cam yaprakları asarak dünyaya sevgi ve barış mesajları verdi. 47 ülkeden gelen dünya çocuklarının elleriyle cam yapraklar astığı Sevgi Ağacı tüm dünyaya örnek oldu.

CAM BAYRAKLAR ASTILAR

Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarının bu seneki ana teması ise Doğal Yaşam ve Çevre oldu. 47 ülkeden ilimize festival için gelen çocuklar geri dönüşüm şişelerinden elde edilmiş ve ülke bayraklarına boyanmış cam yaprakları Ormanyanın girişinde bulunan Sevgi Ağacına astı. Avrupanın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanyada bulunan ve dünya çocuklarının ülkelerinin bayraklarında yer alan renklerden yapılan cam yapraklardan oluşan Sevgi Ağacı muhteşem bir görüntü meydana getirdi. Festivalin en özel etkinliklerinden biri olan Sevgi Ağacı ile 47 ülkeden gelen misafir çocuklar birlik ve beraberliği tüm dünyaya gösterdi.

KARDEŞLİK TOHUMLARI EKİLDİ

Ülkelerini temsilen Sevgi Ağacına cam yaprakları asan dünya çocukları Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalinin dünyaya örnek olduğunu ifade etti. Dünya çocukları temsili olarak Ormanyada gerçekleştirilen Sevgi Ağacının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek dostluk ve kardeşlik tohumlarının atıldığı bu etkinliğin her sene yapılması gerektiğini belirtti.