Bir başarı öyküsü: İnaltay Site Yönetimi Hizmetleri

2009 yılında vefat eden eşi Serhat İnaltay’dan şirketi 44 proje ile devralan Sevda İnaltay ve oğlu Özgün İnaltay bugün 128 proje ve 4.000 aileye hizmet veriyor. İnaltay Ailesi ile başarı hikayelerini ve hedeflerini konuştuk.

-Kocaeli’de kimsenin bilmediği bir sektörde yatırım yapmak sizi korkutmadı mı?

Sevda İnaltay: Eşim rahmetli Serhat İnaltay İngilizce öğretmeni idi. İstanbul’da vatani görevini yaptığı dönemde site yönetimlerinin profesyonel bir şekilde yapıldığını gözlemleyince Kocaeli’de bu alanda faaliyet gösteren bir şirket olmadığını tespit etti. Hemen şirketi kurmak istedi. Eşimin bu girişimine çevresindeki birçok dostu sıcak bakmadı. Ancak ben eşimin başarılı olacağına inanıyordum. 27 yıl boyunca yaşadıklarımız eşimin ne kadar ileri görüşlü olduğunu ortaya koydu. Ben devlet memurluğundan emekli olduktan sonra çalışmayı düşünmüyordum. Ancak işyerinde ani yaşanan ayrılıkların ardından eşimi yalnız bırakmamak adına muhasebe departmanında işe başladım. Eşimin yaşamını yitirmesinin ardından da görevi devraldım. Geçen süre zarfında emin adımlarla yol aldık. Eşim vefat ettiğinde 44 projemiz vardı, şu an bu rakamı 128’e yükselttik.

Özgün İnaltay: Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okurken babamın vefatı üzerine İzmit’ e dönme kararı aldım. İzmit’te hem okuyup hem de annemi yalnız bırakmamayı istedim. Bu süreçte Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni bitirdim. Aynı zamanda da şirketin işleyişini en alt seviyeden en üst seviyeye kadar öğrenme fırsatı buldum. Şu anda da Projeler Müdürü olarak görev yapmaktayım.

-Sektörün önemli sorunları nelerdir?

Ö.İ. : 27 yıl yönettiğimiz siteler de var 1 yıl yönettiğimiz siteler de var. Vatandaş gelip bize, “Sitemizin sorunları var alacaklarımızı alamıyoruz, işleri yaptıramıyoruz. Biz işe başlayınca alacakları alıyoruz, yapılması gereken işleri tamamlıyoruz. Bu hizmetin ardından bizimle çalışmaya devam eden de var, acil işlerinin görülmesinin ardından çalışmayı bırakan siteler de var. Site yönetimi sektöründe kalıcı olmak çok zor. Bizim rakibimiz sektörde hizmet veren firmalar değil, binaları ve siteleri kendi yöneten kişiler. Sitelerin yönetim planlarında sorunlar oluyor. Binaların yönetim planı o binanın anayasasıdır. Müteahhit binanın yönetim planını tapuya işletiyor. Onlarda da ciddi eksiklikler oluyor. Tüm apartman, site ve iş merkezleri önce kat mülkiyeti kanunu sonra ilgili yönetim planı ve yönetim kurulu toplantısında alınan kararlara göre yönetilir. Yani bir bakıma anayasa yasa ve yönetmelikler gibi. Yönetim planını kırtasiyeden aldığı matbu bir evrağa göre yapmak isteyince sorunlarda burada başlamış oluyor. Ama her binanın farklı özellikleri mevcut. Mesela asansörü olan bina var, bahçesi olan bina var. Her binanın yönetim planı kesinlikle o binanın özelliklerine göre oluşturulmalıdır. Müteahhitlerin büyük bir çoğunluğu ne yazık ki bu önemli detaya gerekli, hassasiyeti göstermiyor. Biz bu olumsuz durumu yaşayarak öğrendik.

-Sizin verdiğiniz hizmetlerin diğerlerinden farkları nelerdir?

Ö.İ. : Hizmet verdiğimiz binalarda her ay bilançomuzu asıyoruz, borç listesini yayımlıyoruz. Ancak amatör bir yönetici yılda bir kez gerçekleştirdiği yönetim toplantısında bu rakamları bile açıklamıyor. Bizim yönettiğimiz binalarda yaşayan vatandaş, sitenin ne kadar parası var, neyi ne kadar harcamışız biliyor. Kime ne kadar borç var görüyor. Tabii işini hakkıyla yapan site yöneticilerini tenzih ederim, ancak genel olarak şöyle sıkıntılar yaşanıyor. Yöneticiye para soramıyorsun, elden para alıyor, daha çok gider makbuzuyla işler hallediliyor. Bizim yaptığımız her iş fatura karşılığı gerçekleşiyor. Böylelikle kent ticaretine de önemli katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. Site yönetimi sektörü ne yazık ki istenilen profesyonellikte değil. Biz bu sektörün profesyonelleşmesi için öncülük ediyoruz.

-Peki sizden hizmet alan müşterileriniz ne kadar bedel ödüyor?

Şöyle bir algı var. Profesyonel site yönetimleri çok yüksek aidat alıyor diye. Oysaki gelip bize danışanlar fiyat tekliflerimize şaşırıyorlar. ‘Bu kadar ucuz olduğunu düşünmüyorduk’ diyorlar. Biz anlaştığımız sitelerde en kaliteli hizmeti en uygun fiyata nasıl yaptırabiliriz amacıyla satın almalarda ince eleyip sık dokuyoruz. Belirlenen ücretin haricinde örneğin hazırız bakımı ile ilgili, bir satın almada kesinlikle komisyon talep etmiyoruz. Vatandaşlara bu işlerde ekstra komisyon alan firmalardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Vatandaşların ödediği aidatların hesabını sorabilecekleri bir merciiz. Biz işimiz gereği yaşanan sorunlara duygusal bakamıyoruz. Aidat borcu olanlar yasal olarak tanınan sürenin aşılması halinde icraya veriliyor. Böylelikle yükümlülüklerini yerine getiren konut sahibinin de hakkını korumak bizim asli görevimiz. Yani aidatını düzenli ödeyenle ödemeyen arasında ki adaleti sağlıyoruz. En çokta şurada sıkıntı yaşıyoruz. Vatandaş bize verdiği 20-25 lirayı çok görüyor. Ama aslında bu ücreti vereceksin ki geleceğini teminat altına alasın. Mesela sizin 5-6 bin lira aidat borcunuz var. Çekip gidiyorsunuz ve kimse sizden hesap soramıyor. Ama biz hemen tapusuna şerh koyuyoruz ve borcunu kapatmadan gitmesine izin vermiyoruz.

-Genellikle satın alma yetkisinin verilmesi ile sorunlar yaşanıyor. Siz bu problemi nasıl çözüyorsunuz?

Genelde büyük sitelerde site sakinlerinden yönetim kurulu seçmelerini istiyoruz. Para çekme yetkisi sizde olsun diyoruz. Ancak 10-15 dairelik sitelerde bu yöntem çok sağlıklı değil. Mesela 220 daireden oluşan Kent Konut 4’te çalışıyoruz. Para çekme yetkisi orada oluşan yönetimde. Ama bize çok güvendikleri için bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık. Çünkü biz 27 senedir bu sektördeyiz ve kurulduğumuz günden bugüne yönettiğimiz binalar var. Bizim asıl amacımız şu. Ticareti tabi ki para kazanmak için yapıyoruz. Ancak para kazanırken de ne kadar çok kazanırsam o kadar kar mantığında değiliz. Hem para kazanalım hem de hizmet verdiğimiz insanlar bize şunu desin. “Biz İnaltay Site Yönetim Hizmetlerine bu parayı verdik ama gerçekten helal olsun”. Bizim için en büyük ödül ve kazanç bu. İşimizi iyi yapmak, hizmet verdiğimiz insanların memnuniyeti bizim işimize daha da motive olmamızı sağlıyor.

-Hayata geçirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

EN BÜYÜK HEDEFİMİZ KENDİ YAPTIĞIMIZ SİTEYİ YÖNETMEK

Ö.İ. : Şu anda başkalarının yaptığı siteleri yönetiyoruz. En büyük hedefim kendi inşa ettiğim siteyi kendim yönetmek. Çünkü müteahhitlerin büyük bir kısmı sorunlu işler yapıyor.Vatandaşların geri dönüşlerinden bu sonuca varıyoruz. Bu arada vatandaşı devlette mağdur ediyor. Müteahhit iskanı almıyor, vatandaş elektrik suyu pahalı ödüyor. Vatandaşın ne suçu var bu durumda. Ne ceza kesilecekse müteahhide kesilmesi gerekiyor. Müteahhit siteyi yapıyor kurtuluyor. Biz o sitenin işletmesel sıkıntılarını yaşıyoruz. Kanalizasyon problemidir, asansördür, çatıdır. Çatı daha yeni yapılmış, ancak iki sene sonra akıtmaya başlıyor. Böyle bir sistem yok. İşte hem yaptığınız zaman hem de yönettiğiniz zaman sorunların minimize edileceğini düşünüyoruz.

-Büyüme hedefleriniz nelerdir?

İSTANBUL VE BURSA’DA ŞUBE AÇMAYI PLANLIYORUZ

Ö.İ: Önümüzde yıl içerisinde Gölcük, Derince, Bursa ve İstanbul’un Anadolu yakasında şube açmayı planlıyoruz. Site yönetimi açısından İzmit İstanbul’dan daha iyi durumda. Aynı zamanda gayrimenkul alanında da uzun yıllardan buyana hizmet veriyoruz. Örneğin sektörün ilk kurumsal firması Re-Max’ın Kocaeli’ndeki ilk yetkili acentesi bizdik. 10 yıl beraber çalıştık. Daha sonra kendi bünyemizde oluşturduğumuz kadro ile gayrimenkul sektöründe hizmet vermeye devam ediyoruz. Şu an üç gayrimenkul danışmanımız var. Kısa vadede bu ekibimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu alanda kariyer hedefi olan yeni arkadaşlarımızla kadromuzu genişletmeyi planlıyoruz.

S.İ.: Biz az bütçeyle sektördeki diğer firmalara oranla daha iyi ve kaliteli hizmet veriyoruz. Bizim en iyi referansımız bizden hizmet alan site sakinleri oluyor. Gayrimenkul alanında da büyümeyi düşünüyoruz.