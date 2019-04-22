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İstanbul için kritik saatler... Gözler YSK'da

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itirazını bugün gündemine alarak görüşmeye başlaması bekleniyor.

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından olağan itiraz süreçleri tamamlandı. YSK'nin gündeminde, AK Parti ve MHP'nin yaptığı olağanüstü itirazlar ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itiraz bulunuyor. 

YSK'nin gündem toplantısının saat 14.00'te başlaması öngörülüyor.

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe de sunmuştu.

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ancak bu itirazın, içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK de bunu kabul etmişti. 

- MHP'nin olağanüstü itirazı

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.

YSK'nin, bugünkü gündem toplantısında bu üç başvuruyu birlikte ele alması bekleniyor.

Başvurunun Kurul gündemine alınmasından önce itiraz dilekçelerinin tüm kurul üyelerine dağıtıldığı, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün sistem üzerinden yaptığı ön çalışmanın da tamamlandığı öğrenildi.

Bugün 10:34 TSİ - Siyaset

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