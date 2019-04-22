CHP'li kadınlar çalışma planı hazırladı

CHP izmit ilçe kadın kolları başkanı Bir Gökönümüzdeki çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Seçimi değerlendirdik ve yapacaklarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Öncelikle seçim boyunca destek veren kadınlarımıza teşekkür ederim dedi. Seçim boyunca çok çalıştık ve halkımızın ve kadınlarımızın destekleriyle İzmiti kadın bir başkana teslim etti. Bizler Kadınlar olarak her zaman olduğu gibi yarın seçim varmış gibi yine sokaklarda olacağız dedi. Halkımız bizi her zaman yanlarında görmeye devam edecek dedi.