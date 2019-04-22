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Kılıçdaroğlu'na saldıran isim AKP'li çıktı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün'ün AKP üyesi olduğunu açıkladı.

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Dün Ankara’daki şehit cenazesi sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminin zanlısı Osman Sarıgün ile birlikte 5 kişi daha bu sabah yakalandı.

Sarıgün hakkında açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Sayın Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkine karar vermiştir. AK Parti, şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur.” dedi.

SİVRİHİSAR’DA YAKALANDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırının faillerinden Osman Sarıgün’ün ve 5 kişinin daha Sivrihisar’da yakalandığı, zanlıların ifade işlemlerinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, “Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır.” denildi.

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Yorumlar

(6)
06

Gürcü - enerji bakanımızın burnunu kıranda chp liydi ve sizin kendini bilmezler gidip alnından öpüp mahkemede de savunmuşlardı. O zaman da şaşırmamıştınız değilmi? Bırakın AK Aprtili çıktı filan geyiklerini de en azından kemal beye bu aptalca hareketi yapanların kelepçeyle tutuklandığını görün ve chp li utanmaz bazı yetkililer gibi Ak Partililerin en azından suçl işleyene sahip çıkmadıklarını görün ve ne olursa olsun kimden gelirse gelsin lşanet olsun diyebilin.

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Yanıtla . 0Beğen 22 Nisan 13:48
05

Admin - Oyu akp ye verdimmi Kürt kardeşim CHP verdimmi terörist .ülke elden gitti kimsenin haberi yok.cinayet intihar kavgadan başka haber yok tvlerde ahabere baksan ülke İsviçre.gecmisi kimse unutmadı açılımları vs.neyin kafasını yaşıyorsunuz.

Yanıtla . 1Beğen 22 Nisan 12:32
04

Murat - atalarımız ne demişti ne ekersen onu biçersin

Yanıtla . 3Beğen 22 Nisan 12:04
03

Ramiz Karaeski - imam yellenirse cemaat dışkılar.Ülkenin İçişleri bakanı ve CB nefret dili kullanır,ayrıştırır,kutuplaştırırsa vatandaşı bu olayları daha çok izleriz.

Yanıtla . 3Beğen 22 Nisan 12:01
02

ENGİN - istanbulu ankarayı kimin desteği ile kazandınız siz buna zafer mi diyorsunuz ,askerimizi polisimizi vatandaşımızı şehit eden pkk nın siyası kanadı ile ittifak yapan ortaklık yapan chp nin başkanı kılıçdaroğlunu gene bu ülkenin askeri polisi kurtarmıştır,

Yanıtla . 3Beğen 22 Nisan 11:53
01

MİNE - şaşırdık mı hayır

Yanıtla . 2Beğen 22 Nisan 11:06
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