Kılıçdaroğlu'na saldıran isim AKP'li çıktı

Dün Ankara’daki şehit cenazesi sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminin zanlısı Osman Sarıgün ile birlikte 5 kişi daha bu sabah yakalandı.
Sarıgün hakkında açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Sayın Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkine karar vermiştir. AK Parti, şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur.” dedi.
SİVRİHİSAR’DA YAKALANDILAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırının faillerinden Osman Sarıgün’ün ve 5 kişinin daha Sivrihisar’da yakalandığı, zanlıların ifade işlemlerinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, “Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır.” denildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(6 )
Gürcü - enerji bakanımızın burnunu kıranda chp liydi ve sizin kendini bilmezler gidip alnından öpüp mahkemede de savunmuşlardı. O zaman da şaşırmamıştınız değilmi? Bırakın AK Aprtili çıktı filan geyiklerini de en azından kemal beye bu aptalca hareketi yapanların kelepçeyle tutuklandığını görün ve chp li utanmaz bazı yetkililer gibi Ak Partililerin en azından suçl işleyene sahip çıkmadıklarını görün ve ne olursa olsun kimden gelirse gelsin lşanet olsun diyebilin.
Bu gazetelerin bilinç altına attıkları yumruğu görün
Admin - Oyu akp ye verdimmi Kürt kardeşim CHP verdimmi terörist .ülke elden gitti kimsenin haberi yok.cinayet intihar kavgadan başka haber yok tvlerde ahabere baksan ülke İsviçre.gecmisi kimse unutmadı açılımları vs.neyin kafasını yaşıyorsunuz.
Murat - atalarımız ne demişti ne ekersen onu biçersin
Ramiz Karaeski - imam yellenirse cemaat dışkılar.Ülkenin İçişleri bakanı ve CB nefret dili kullanır,ayrıştırır,kutuplaştırırsa vatandaşı bu olayları daha çok izleriz.
ENGİN - istanbulu ankarayı kimin desteği ile kazandınız siz buna zafer mi diyorsunuz ,askerimizi polisimizi vatandaşımızı şehit eden pkk nın siyası kanadı ile ittifak yapan ortaklık yapan chp nin başkanı kılıçdaroğlunu gene bu ülkenin askeri polisi kurtarmıştır,
MİNE - şaşırdık mı hayır
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.