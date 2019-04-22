Kılıçdaroğlu'na saldıran isim AKP'li çıktı

Gürcü - enerji bakanımızın burnunu kıranda chp liydi ve sizin kendini bilmezler gidip alnından öpüp mahkemede de savunmuşlardı. O zaman da şaşırmamıştınız değilmi? Bırakın AK Aprtili çıktı filan geyiklerini de en azından kemal beye bu aptalca hareketi yapanların kelepçeyle tutuklandığını görün ve chp li utanmaz bazı yetkililer gibi Ak Partililerin en azından suçl işleyene sahip çıkmadıklarını görün ve ne olursa olsun kimden gelirse gelsin lşanet olsun diyebilin.

Bu gazetelerin bilinç altına attıkları yumruğu görün