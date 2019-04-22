Körfez’de 23 Nisan coşkusu erken başladı

Körfez Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde muhteşem bir etkinliğe imza attı. Körfez Belediyesi Çocuk Korosu tarafından Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, BBP İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şef Hülya Eker ve Murat Kiremitçi’nin önderliğinde gece için hazırlanan koronun küçük üyeleri, performansları ile büyük beğeni topladı. Çocuk şarkıları dışında; Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve popüler parçaları da seslendiren çocuklar, izleyenlerden tam not aldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, program sonrasında şefler Hülya Eker ve Murat Kiremitçi’ye çiçek takdim etti.

Çocukların performansının büyüleyici olduğunu belirten Şener Söğüt, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeleri en büyük arzumuz. Bu akşam gerçekten performansları ile bizleri büyülediler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.