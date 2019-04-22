ADD’den 23 Nisan mesajı

ADD İzmit İlçe Başkanlığı tarafından yayınlanan mesajda 20 Nisan günü Mustafa Kemal Atatürk’ün meclisi açtığını belirterek her şeyi Atatürk’e borçlu olduğumuzu vurguladı.

‘HER ŞEYİ ATATÜRK’E BORÇLUYUZ’

ADD İzmit İlçe Başkanı Ahmet Kavaz bugün yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Her şeyimizi borçlu olduğumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıkışından yaklaşık 1 yıl sonra, 20 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışını yapmış ve ilk meclis başkanlığına seçilmiştir. İlk meclisin açılışı, yoksulluğun, çaresizliğin ve ihanetin hâkim olduğu, Anadolu’nun da işgal altında bulunduğu ve her tarafın yangın yerine döndüğü bir döneme rastladığı unutulmamalıdır. Büyük ve eşsiz kurtarıcımız Atatürk’ün, ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’, ‘Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır’ söylemleri inanç, düşünce ve hedefleri, yeni kurulan meclisin de manifestosu olmuştur” dedi.

‘23 NİSAN’I HEDİYE ETTİ’

Atatürk’ün çocukları çok sevdiğini ifade eden Kavaz, “Atamız, çocukları çok sevmiş, onlara güvenmiş ve onları ülkenin geleceği olarak görmüştür. Bu nedenledir ki; meclisin kuruluş tarihi olan 23 Nisan’ı çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Ancak çocuklarımıza istenildiği gibi bir gelecek, istenildiği gibi bir dünya kuramadık. Çocuklarımız, bu bayramda da, ağır ekonomik koşullar altında çocukluklarını yaşayamadan harcanıp gitmektirler. Bazen çocuk gelin olmaktalar, bazen suçun bir parçası, bazen de şiddete maruz kalmaktadırlar. En vahim olanı da ülkemizin her tarafını örümcek ağı gibi saran tarikat, cemaat ve vakıfların ağına düşmeleri ve buralarda, zihinsel ve cinsel tacize uğramalarıdır” açıklamalarında bulundu.

‘SAVUNMASIZ ÇOCUKLAR’

Açıklamalarına devam eden ADD İzmit Başkanı Kavaz, “Bilimsel pozitif eğitimden, üretimden, uzaklaştıkça, bugün içerisinde bulunduğumuz açmazlar, krizler, tacizler ve cinayetler artarak devam edecektir. Bunun en büyük kurbanları da savunmasız çocuklarımız olacaktır. Bu durumdan kurtulmanın yolu, Devletimizin, Cumhuriyetimizin yeniden, fabrika ayarlarına dönmesiyle mümkün olacaktır. 31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonuçlar bunun ilk adımlarıdır. Bu tespit ve inançla, başta çocuklarımız olmak üzere, büyük Türk Ulusunun bayramını kutlar, bu bayramı çocuklarımıza armağan eden, büyük devlet adamı, büyük komutan, tarihin gördüğü en büyük devrimci, en büyük dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüze en derin sargı, minnet ve şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verdi. Ekin EKEN