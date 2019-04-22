Soner Cengiz’in acı günü

Bir süredir Yalova devlet hastanesi’nde yoğun bakımda olan Fikriye Cengiz bu sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Sakarya’nın Karasu İlçesi Kuyumcullu Mahallesi’nde ikamet eden Fikriye Cengiz’in cenazesi yarın öğle nam Haber azına müteakip Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.