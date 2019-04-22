Bir süredir Yalova devlet hastanesi’nde yoğun bakımda olan Fikriye Cengiz bu sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Sakarya’nın Karasu İlçesi Kuyumcullu Mahallesi’nde ikamet eden Fikriye Cengiz’in cenazesi yarın öğle nam Haber azına müteakip Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Bugün 11:27 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:30 TSİ
Soner Cengiz’in acı günü
Kocaeli Valiliği Basın Yayın Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Soner Cengiz’in annesi Fikriye Cengiz hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz