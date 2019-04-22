Tarhan'dan 23 Nisan mesajı

"Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920 tarihi ülkesinin varlığına kastedilmiş olan Türk Ulusunun uyanışı ve ülkesinin kaderini değiştirdiği bir tarih olarak diğer uluslara da örnek olmuştur.

Kurtuluş Savaşının kazanılmasındaki en önemli etkenlerden biri hazırlık aşamasındaki kararlı ve tarihi adımların ulusun ortak sesi olarak atılmasıdır. Büyük Atatürk başlatmak istediği kurtuluş hareketinin ancak ulusla birlikte başarılabileceğini görmüştür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal ATATÜRKün düşüncelerinde olgunlaştırdığı yönetim biçiminin yaşama geçirilmesi amacıyla atılan ileri görüşlü adımlardan biridir. Bu yönüyle 23 Nisan tarihi Türkiye Cumhuriyetinin doğuşunun da habercisidir.

Çocuklar ulusal egemenlik bilinci ile büyürse yetişirse Cumhuriyet de Türkiye Büyük Millet Meclisi de ebedi olur demiştir. Böylece Atatürk bu bayram ile çocuklarımıza yepyeni bir geleceği de armağan etmiştir. Büyük Atatürkün yıllar önce çocuklarımız için inşa etmeye çalıştığı geleceği korumak bizlerin görevidir.

Ülkemizin huzuru refahı ve gelişmesi için yarınları kucaklamaya hazırlanan çocuklarımızın sağlıklı eğitimli mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri en önemli gayemizdir. Geleceğimizin teminatı olan çocukların kendilerini geliştirmeleri araştıran ve sorgulayabilen donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak biz yöneticilerin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Bu sebeple çocuklarımıza sahip çıkacak onların yarına daha umutlu ulaşması için gayret edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bugüne kadar meclis çatısı altında milletimize emeği geçen tüm meclis üyelerini en derin saygı ve rahmetle anıyor bu bayramın tüm dünya çocuklarının barış refah ve huzur içerisinde yaşamasına vesile olması dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum."