İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor

İlk yerel seçim sınavını 31 Mart'ta veren İYİ Parti, seçimlerin ardından tüm il ve ilçe yönetimlerinde seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

İYİ Parti Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Genel Başkan Meral Akşener liderliğinde toplanan Genel İdare Kurul toplantısından olağanüstü genel kurul kararı çıktığını açıkladı. Seymen, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren tüm ilçe ve il teşkilatlarında seçimli olağanüstü genel kurul yapma kararı aldıklarını belirtti.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Hasan Seymen, "Genel Başkanımız Meral Akşener başkanlığında Genel İdare Kurulu toplantımızda gündem yerel seçim idi. 1 Nisan 2019'dan itibaren tüm ilçe ve il teşkilatlarımızda seçimli olağanüstü Genel Kurul yapma kararı alındı" ifadelerini kullandı.