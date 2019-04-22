Engelli genç ailesine teslim edildi

Kendini ifade edemeyen, zihinsel engelli Serkan Muratlı kaybolmuştu. Dünden beri haber alınamayan Serkan Muratlı'nın ailesi Saraybahçe Polis Merkezi Amirliğine müracaat etti. Kayıp olarak aranan Serkan Muratlı, Sümer polis merkezi amirliği ekipleri tarafından Namık Kemal caddesi üzerinde bulunarak ailesine teslim edildi