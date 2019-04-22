Kendini ifade edemeyen, zihinsel engelli Serkan Muratlı kaybolmuştu. Dünden beri haber alınamayan Serkan Muratlı'nın ailesi Saraybahçe Polis Merkezi Amirliğine müracaat etti. Kayıp olarak aranan Serkan Muratlı, Sümer polis merkezi amirliği ekipleri tarafından Namık Kemal caddesi üzerinde bulunarak ailesine teslim edildi
Bugün 11:48 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 13:08 TSİ
Engelli genç ailesine teslim edildi
Kayıp olarak aranan Serkan Muratlı, Sümer polis merkezi amirliği ekipleri tarafından Namık Kemal caddesi üzerinde bulunarak ailesine teslim edildi
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Bugün 11:48 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz