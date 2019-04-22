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Başkan Aygün, şampiyon Belediye Derince’yi kutladı

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta sezonu zirvede bitiren Belediye Derincespor camiasıyla, şampiyonluk yemeğinde bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sarı lacivertli futbolculara 3. Lig yolunda başarılar diledi

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3.LİG’E ARTIK ÇOK YAKINLAR…

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup’ta başarıya ulaşarak, 26 hafta sonunda topladığı 57 puanla grubunu şampiyon olarak tamamlayan Belediye Derincespor, 3. Lig’e artık çok yaklaştı. Sarı lacivertli futbolcular ligde oynadıkları ve 11-1’lik skorla kazandıkları son Kütahya Çamlıcaspor müsabakası öncesi ise şampiyonluk yemeğinde Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün konuğu oldu.

3. LİG YOLUNDA TAM DESTEK

Yelken Kafe Restaurant’ta gerçekleşen buluşmaya Başkan Aygün’ün yanı sıra Belediye Derincespor Kulübü Başkanı Ahmet Güntepe, antrenörler, takım kaptanı Bahtiyar Yıldırım ve futbolcular katıldı. Yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları şampiyonluklarından dolayı tebrik eden başkan Aygün, 3. Lig yolunda sonuna dek takımın yanında olduğunu ifade etti.

 

 

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