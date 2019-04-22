Süleyman: Evimizde bile küfür yemek ağrımıza gidiyor

ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

0-0 sona eren Adliyespor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burak Süleyman şu ifadelere yer verdi: İddiamız var ya da yok, Kocaelispor armasını taşıdığımız sürece oynayacağımız her maça galibiyet için çıkıyoruz. Adliyespor maçında da durum böyleydi. Tüm arkadaşlarımız maçı kazanmak için elinden geleni yaptı.

BEN DE BEKLEMİYORDUM

3 haftadır oynamıyordum. Bunun eksikliğini yaşıyorsunuz tabii ki. Adliye maçında bu kadar erken girmeyi de düşünmüyor, 20 dakika falan oynarım diyordum. Ama maçın gidişatı onu gerektirdiği için, ikinci yarının tamamında oynadım. Elimizden geleni yapmaya çalıştık, yapamadıklarımız da olmuştur. Bundan sonraki maçlarda da takıma katkı vermeye çalışacağım.

PLAY-OFF HAFTASINA GİRİYORUZ

Play-Off’ta rakibimiz şu olsun, bu olsun demiyoruz. Her maça galibiyet için çıkıyoruz. Benim söylemek istediğim başka şeyler var. Bir yapılanma oldu. Taraftar, yönetimin arkasında durdu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sıkıntılı bir döneme, Play-Off haftasına giriyoruz. Her top ayak yakıyor. Ancak tribünlerden çok kötü tepkiler alıyoruz.

BİZE YAKIŞMIYOR…

Dakika 46, arkadan “Kadir kendine gel” deniliyor. Bunu üzülerek söylüyorum, Ali Keten topu kaleciye atıyor, sahamızdaki bir maçta, bire bir duyulacak şekilde, Kocaelisporlu bir futbolcunun annesine, çoluğuna, çocuğuna, bacısına küfür ediliyor. Bunları duyduğumuzda üzülüyoruz, gardımız düşüyor. Bizim taraftarımıza bunlar yakışmıyor. Bu takımdaki herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor.

FUTBOLCULARI AYIRMASINLAR

Bazı futbolcular ayrı tutuluyor, ben ısınmaya çıkıyorum “Muhteşem Süleyman” deniliyor. Bunlar doğru şeyler değil. İçeride savaşan Erkan, Celil, Gökdeniz var. Bu arkadaşlara destek vermek lazım, Ali Keten’i, Süleyman’ı ya da bir başkasını ayırmak doğru değil. Her maç öncesi soyunma odasında Kocaelispor’u üst lige çıkarıp, adımızı tarihe yazdırmanın konuşmalarını yapıyoruz.

GERÇEKLERİ GÖRMEK LAZIM

İnanıyorum, bütün arkadaşlarım da inanıyor, 2. Lig’e çıkan takım Kocaelispor olacak. Geçen yıl son 7 maçta Play-Off iddiamız vardı, oynayamadık. Bu sezon matematiksel olarak olmasa da bitime 6-7 hafta kala Play-Off oynayacağımız belli gibiydi. Başarılı bir yapıyı tebrik etmek yerine “Neden şampiyon olmadık” deniliyor. Tamam, Kocaelispor isminden dolayı hep bir beklenti var. Ama gerçekleri de görmek lazım.

KASITLI YAPAN BİR GÜRUH MU VAR?..

Hepimiz her şeyin farkındayız. Ricam, ligin son düdüğüne kadar bizi desteklesinler. Maçlar biter o zaman eleştirilerini yapsınlar, abartıyorum, küfürlerini etsinler. Ama şimdi değil. Bugünkü eleştiriler Kocaelispor’a zarar verir. Bunu bilinçli olarak yapan bir yapı mı var, güruh mu var bilmiyorum. İyi niyetli taraftarlarımız da tribünde buna izin vermesin. Erdem ÖVÜÇ