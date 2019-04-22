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Kura bahane Turkuaz şahane

Turkuaz Futbol Turnuvası’nın 2’nci tur kura çekimi Karakuzu Steakhouse’da yapıld

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Kentimizin en eski organizasyonlarından biri olan Turkuaz Futbol Turnuvası’nın eleme kuraları çekildi. Eşleşmelerden çıkacak 6 galip takımla yola devam edilirken, mağlup olan diğer 6 takımın içerisinden Fair Play puan cetveliyle belirlenecek 2 takımla yola devam edilecek. Fair Play puan cetveli, her takım attığı gole 5 puan, yediği her gole -1 puan, gördüğü her sarı karta -1 puan, görülen her kırmızı karta - 2 puan değerinde puanlar verilip hesaplanacak ve bu kriterlere en iyi uyan başarılı 2 takımla tura devam edilecek. Amaç yenilen 6 takımı, elenme korkusuyla değil, Fair Play çerçevesinde yollarına devam ettirebilmek olacak. Kura çekimi, Karakuzu Steak House’ta gerçekleştirildi. Eşleşmeler şöyle oluştu... 

EŞLEŞMELER:   

MAÇ                              TARİH                           SAAT

Kordsa-Magna               22.04.2019 Pazartesi      19.00

Triwall-Çelik Halat               22.04.2019 Pazartesi      20.00

Pirelli-Evyapport           24.04.2019 Çarşamba    19:00

Uzer Makina-Enpay      24.04.2019 Çarşamba    20:00

Kolsan - Erkar Deniz.    26.04.2019 Cuma           19:00

Assan Hanil – Brisa       26.04.2019 Cuma           20:00

Bugün 11:55 TSİ - Spor

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