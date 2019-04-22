Kura bahane Turkuaz şahane

Kentimizin en eski organizasyonlarından biri olan Turkuaz Futbol Turnuvası’nın eleme kuraları çekildi. Eşleşmelerden çıkacak 6 galip takımla yola devam edilirken, mağlup olan diğer 6 takımın içerisinden Fair Play puan cetveliyle belirlenecek 2 takımla yola devam edilecek. Fair Play puan cetveli, her takım attığı gole 5 puan, yediği her gole -1 puan, gördüğü her sarı karta -1 puan, görülen her kırmızı karta - 2 puan değerinde puanlar verilip hesaplanacak ve bu kriterlere en iyi uyan başarılı 2 takımla tura devam edilecek. Amaç yenilen 6 takımı, elenme korkusuyla değil, Fair Play çerçevesinde yollarına devam ettirebilmek olacak. Kura çekimi, Karakuzu Steak House’ta gerçekleştirildi. Eşleşmeler şöyle oluştu...
EŞLEŞMELER:
MAÇ TARİH SAAT
Kordsa-Magna 22.04.2019 Pazartesi 19.00
Triwall-Çelik Halat 22.04.2019 Pazartesi 20.00
Pirelli-Evyapport 24.04.2019 Çarşamba 19:00
Uzer Makina-Enpay 24.04.2019 Çarşamba 20:00
Kolsan - Erkar Deniz. 26.04.2019 Cuma 19:00
Assan Hanil – Brisa 26.04.2019 Cuma 20:00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz