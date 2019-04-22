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Olimpiyat Yıldızları bugün NTV’de…

Türkiye’nin başarılı jimnastik kulüplerinden biri olan Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü, güzel bir organizasyonda yer almaya hazırlanıyor.

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Son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu projelerle ve ülke çapında alt yapılarından yetiştirmiş olduğu sporcularıyla aldığı kupa, madalyalarla gündeme oturan Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü, bugün saat 10.00’da NTV Haber kanalında canlı yayınlanacak olan 23 Nisan özel yayınına davet edildi.

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Dünyada coşkuyla kutlanırken, Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü’nün başarılı sporcuları da muhteşem jimnastik performanslarıyla NTV Haber kanalında canlı yayınlanacak özel yayında hünerlerini sergileyecek.

Bugün 11:56 TSİ - Spor

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