Bucaspor gider-ayak Gölcük’ü de ateşe attı!..

İzmir temsilcisi 35 yıl aradan sonra Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de boy gösterecek. Gölcükspor ise son iki haftaya girilirken adeta harakiri yaptı. Maçın son dakikasına kadar 1-0 önde olan takım, küle düşmüş olan Buca’dan gol yerken, adeta rahatını bozdu. Gölcükspor maçı kazansa, son ikili virajda daha rahat girebilecekti. Şimdi stres iyice arttı ve pazar günü Gölcük’te oynanacak Serik Belediye maçı ölüm-kalım savışı haline geldi. Serik ekibi de, sahasında Fatsa’yı konuk edip 3-2 yenilince, Play-Off’u sıkıntıya soktu ve o da maça final maçı gözüyle bakıyor. Cizre ise Yeni Çorum gibi güçlü bir ekibi 2-1 yenip düşme hattının üzerine yükselirken, Gölcükspor’u da altına aldı. Gölcükspor halen 36 puanla, Adliye’nin hemen bir puan üzerinde tehlike yaşıyor. Kocaelispor ise Adliye’yi yenemeyince, Gölcük’ün stresini iyice artırdı.