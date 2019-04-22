İzmir temsilcisi 35 yıl aradan sonra Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de boy gösterecek. Gölcükspor ise son iki haftaya girilirken adeta harakiri yaptı. Maçın son dakikasına kadar 1-0 önde olan takım, küle düşmüş olan Buca’dan gol yerken, adeta rahatını bozdu. Gölcükspor maçı kazansa, son ikili virajda daha rahat girebilecekti. Şimdi stres iyice arttı ve pazar günü Gölcük’te oynanacak Serik Belediye maçı ölüm-kalım savışı haline geldi. Serik ekibi de, sahasında Fatsa’yı konuk edip 3-2 yenilince, Play-Off’u sıkıntıya soktu ve o da maça final maçı gözüyle bakıyor. Cizre ise Yeni Çorum gibi güçlü bir ekibi 2-1 yenip düşme hattının üzerine yükselirken, Gölcükspor’u da altına aldı. Gölcükspor halen 36 puanla, Adliye’nin hemen bir puan üzerinde tehlike yaşıyor. Kocaelispor ise Adliye’yi yenemeyince, Gölcük’ün stresini iyice artırdı.
Bugün 11:57 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:58 TSİ
Bucaspor gider-ayak Gölcük’ü de ateşe attı!..
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Bucaspor, sahasında Gölcükspor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine 2 hafta kala, ligden düşmeyi garantiledi.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 11:57 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz