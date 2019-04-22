İlimizde bir dönem hakemlik yapan, ancak ticarete atıldığı için iş yoğunluğu nedeni ile hakemliğe ara vermek zorunda kalan Tugay Kavurt, görevine geri dönüyor. Kavurt’un aldığı karar memnuniyetle karşılandı.
Bugün 11:58 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:59 TSİ
Tugay Kavurt hakemliğe dönüyor
İlimizde bir dönem hakemlik yapan, ancak ticarete atıldığı için iş yoğunluğu nedeni ile hakemliğe ara vermek zorunda kalan Tugay Kavurt, görevine geri dönüyor.
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Bugün 11:58 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz